Predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu nepustili do budovy parlamentu. Vedenie parlamentu mu ukázalo oznámenie NR SR, že mu právoplatným rozsudkom mandát poslanca zanikol a má vrátiť poslaneckú kartičku. Kotleba uviedol, že nedostal rozhodnutie, ktorým by mu niekto zrušil poslanecký mandát.

Podľa neho by mu mala mandát zrušiť Štátna volebná komisia. Tvrdí, že jeho trest bol podmienečne odložený, preto „nenastupuje strata mandátu poslanca“. Kotleba odmieta vziať na vedomie rozhodnutie rozhodnutie o zániku jeho mandátu, ktoré vydal podpredseda Národnej rady Gábor Grendel (OĽaNO, NOVA). Tvrdí, že Grendelovo rozhodnutie „je politické“.

Video: Kotleba sa snaží vstúpiť do parlamentu.

Napriek tomu, že on prišiel do parlamentu s vyhlásením, že „ide do roboty“, jeho kolegovia v strane ĽS NS rokovali s Kotlebovou náhradníčkou. Kotleba tvrdí, že sa tak pripravujú na všetky možné riešenia tohto problému.

Kotleba si prevzal rozhodnutie o odňatí mandátu s vyhlásením, že je to len zdrap papiera. Následne odišiel z parlamentu.

Video: Kotlebu nepustili do parlamentu.

Najvyšší súd SR 5. apríla právoplatne uznal Kotlebu za vinného v kauze odovzdávania šekov s nacistickou symbolikou. Súd mu uložil trest šesť mesiacov s podmienečným odkladom na jeden rok a šesť mesiacov. Mandát poslanca podľa Ústavy SR zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestný čin.