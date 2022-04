Beňová sa za Fica bije v europarlamente

Robert Fico, obvinený líder Smeru, by podľa nej mal v stredu absolvovať videokonferenciu s predsedom Strany európskych socialistov.

Pollák na sociálnej sieti tvrdí, že už dvakrát vyzval v europarlamente frakciu európskych socialistov, aby sa od Fica dištancovali. „Ficovi už v Európe neveria,“ vyslovil sa Pollák s tým, že poslanci viacerých krajín sledujú dianie na Slovensku. „Po tom, ako sa vznieslo obvinenie voči Ficovi a Kaliňákovi, zažíva Slovensko opäť svetovú hanbu,“ dodáva europoslanec z hnutia obyčajných.

Dokonca tvrdí, že podľa jeho informácií sa „sociálni demokrati už niekoľko týždňov zaoberajú aj členstvom strany Smer v ich európskej frakcii“. „Nechcú si viac nechať špiniť meno krvou Jána a Martiny či neprípustnými kauzami, akou je napríklad únos Vietnamca. Pri strane Smer rovnako citlivo vnímajú jej proruskú orientáciu a šírenie nebezpečnej kremeľskej propagandy. Predstavitelia strany tiež v minulosti burcovali občanov proti očkovaniu a dodržiavaniu protipandemických opatrení. Dnes sú všetci európski politici, s ktorými som hovoril, rozhorčení aj Ficovými vyjadreniami o partnerských armádach, keď ich hanlivo prirovnal k wehrmachtu,“ pokračuje Pollák.

Verí, že „na konci dňa dospejú (členovia európskej sociálnej demokracie – pozn. red.) k spravodlivému rozhodnutiu – vylúčeniu strany Smer z frakcie Európskych socialistov a demokratov“.

Beňová zasa naopak, ponúka video, ktoré natočila hneď po zasadnutí frakcie. „Frakcia európskych socialistov nikdy neuvažovala o tom, že by suspendovala Smer. Kolegov som oboznámila so situáciou, diskutovali sme a vyjadrili nám podporu. My nijako nezasahujeme do vyšetrovania, ale nesúhlasím s tým, aby bol líder opozície v kolúznej väzbe. Robert Fico nikam neuteká, je na Slovensku a môže chodiť vypovedať a toto všetko je len politický boj,“ uviedla Beňová, ktorá sa už viackrát zastala Fica s Kaliňákom.

Dodala, že v stredu by mal Fico absolvovať videokonferenciu s predsedom Strany európskych socialistov Sergejom Staniševom.

Pôvodne sa mal líder strany Smer v stredu stretnúť so Staniševom a šéfkou frakcie Iratxe Garcíovou Pérezovou.

Cestu zrušil, pretože v stredu bude mimoriadna schôdza, ktorý zvoláva Smer na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), ale zasadnutie mandátovo-imunitného výboru, ktorý sa bude zaoberať žiadosťou prokurátora na vydanie Fica na väzobné stíhanie.

Cez víkend Fico poslal viacerým európskym politikom list, v ktorom objasňuje situáciu okolo jeho obvinenia na Slovensku. Deväť europoslancov však napísalo svoj vlastný list, v ktorom odmietajú, že kauza Súmrak, v rámci ktorej je obvinení Fico s bývalým ministrom vnútra Robertom Kaliňákom, je spolitizovaná.