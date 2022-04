Čaputová sa v ruštine prihovára vojakom. Strácate česť, preberte ľudskosť k životu

VIDEO: Čaputová v ruštine apeluje na ruských vojakov.

„Vojna vtrhla s vami do nášho sveta, nechcená a nevyvolaná. Svet bez vojny, kde sme sa snažili len žiť, ste zmenili na svet, v ktorom sa absurdne, kruto a nezmyselne zomiera,“ hovorí Čaputová.

Ruská strana svoje vtrhnutie na Ukrajinu ospravedlňuje oslobodzovaním a denacifikovaním.

„Od čoho ste ale chceli oslobodiť Tatianu z Irpinu, ktorú s dvomi jej deťmi zabil ruský granát, keď iba prebiehali ulicu, ktorá mala byť súčasťou bezpečného koridoru? Či Olenu z Hostomelu, ktorú jeden z vás znásilnil v aute? Ani nekričala, lebo nablízku nebol nikto, kto by jej mohol pomôcť a ona myslela len na jednu jedinú vec – ako prežiť. Od čoho mala byť ‚oslobodená‘ staručká Vera z malej dediny, ktorá by mohla byť matkou vojaka, ktorý ju chytil za krk tak, že sa začala dusiť a potom ju znásilnil? A keď sa ho Vera spýtala, či by pripustil, aby sa také čosi stalo jeho matke, umlčal ju?“ pokračuje prezidentka vo videu.

Ruským vojakom hovorí, že je žena a matka. „Vidím pred sebou duše ľudí navždy zjazvené utrpením. Každá žena, čo prežije utrpenie, ktoré ste jej spôsobili, osamie a bude osamelá. Už dnes im slová pripadajú nedostatočné, keď sa pokúšajú popísať bolesť, ktorú ste urobili súčasťou ich životov len preto, lebo… prečo vlastne? Na tú otázku nikto z nás odpoveď nepozná. Poznáte ju vy?!“ pýta sa ruských vojakov.

Hovorí im, že pri každom zmarenom civilnom živote strácajú dôstojnícku česť, porušujú vojenskú disciplínu a pravidlá vedenia vojny.

„Ak ešte cítite v sebe zvyšky ľudskosti, preberte ju k životu a skončite túto strašnú vojnu. Pretože každým ďalším dňom len zväčšujete armádu zranených duší a tiel žien, detí a nevinných ľudí. Ubližovať bezbranným je prejavom tej najväčšej slabosti,“ zakončuje Čaputová.