Kollár sa hnevá na Mikulca aj Hamrana. Dôvodom je obvinenie poslanca Borguľu

„Pred dvoma rokmi sme išli do parlamentných volieb, aby sme zmenili viacej vecí v spoločnosti a v tomto štáte,“ povedal Kollár s tým, že hnutie Sme rodina má „na srdci najmä sociálne veci“. Kollár tvrdí, že stojí za svojim poslancom Borguľom.

Video: Boris Kollár a Martin Borguľa reagujú na obvinenie.

„Boli sme svedkami, ako pár zbojníkov unieslo celú spravodlivosť. Dostávali sa zo živých spisov veci von, kupovala sa spravodlivosť. Dneska sú už na to aj dôkazy, že vrcholoví funkcionári štátu mali informácie a zneužívali ich na to, aby nielen diskreditovali opozíciu, dokonca prezidenta, ale aj vydierali podnikateľov,“ pokračoval Kollár s tým, že do súčasnej koalície vstúpili práve preto, aby to zmenili.

„Pýtam sa, čo sa zmenilo? Celé hnutie Sme rodina stojí za Martinom Borguľom,“ vyhlásil Kollár a dodal. že „dokonca policajný prezident si dovolil povedať, že obviní poslanca“. Poukázal tým na vyhlásenie policajného prezidenta Štefana Hamrana, ktorý mal v utorok na pôde parlamentného výboru informovať, že bude obvinený koaličný poslanec.

„Čo zmenil pán minister za dva roky, keď sa túlajú po médiách uznesenia, čelní predstavitelia polícia dopredu informujú, kto bude obvinený. Veľmi by som uvítal, keby polícia našla miliardy, ktoré rozkradla strana Smer a postavme za to škôlky, školy, sociálne zariadenia. Ale nič nemajú a čo urobia? Vymyslia si organizovanú skupinu! Toto je návrat k právnemu štátu?,“ hnevá sa Kollár.

Borguľa povedal, že je stále v pozícii poškodeného a svedka. „Mne do dnešného dňa nebolo doručené žiadne uznesenie. Viem sa vyjadrovať len hypoteticky. Na odporúčania právnikov, ktorí ma doteraz zastupovali ako poškodeného, musím zvažovať každé slovo, lebo by mi mohlo privodiť kolúznu väzbu,“ upozornil poslanec.

Podľa neho ide o situáciu z roku 2018, keď vrcholila kampaň komunálnych volieb, v ktorých Borguľa kandidoval za starostu bratislavského Starého mesta.

Foto: Pravda, Robert Hüttner Martin Borguľa Martin Borguľa (Sme rodina)

„Pár mesiacov pred voľbami prišiel za mnou sprostredkovateľ, ktorý mi oznámil, že mi posielajú odkaz z polície. Veril som tomu človeku, povedal mi, že by bolo dobré, aby som poslal 50-tisíc eur. Lebo majú nejaké informácie a že v prípade, ak sumu neposkytnem, tak budem medializovaný. Oveľa viac som sa bál, že prídu kukláči do bytu a vyvalia mi dvere, bývam s mamou, dcéra a syn mali 4 a 6 rokov. To bola doba, keď bol začiatkom roka zavraždený Ján Kuciak,“ priblížil Borguľa. Priznal, že pred vraždou bol členom strany Smer, ale mal „názorové nezhody“. „Opustil som stranu a kandidoval som ako nezávislý kandidát,“ dodal.

Ďalej poslanec opísal, ako strávil bezsennú noc. Tvrdí, že mal tri možnosti. Prvou bolo ísť na políciu. „Ale na akú políciu, ktorá ma vydierala?“ spýtal sa. Druhám možnosť bolo zájsť za bývalými kolegami zo strany Smer a posťažovať. No on si vybral tretiu možnosť. „Zaplatiť a mať kľud pre svoju rodinku a svoju kampaň,“ objasňoval poslanec, ktorý nakoniec nebol v komunálnych voľbách na starostu úspešný.

Tvrdí, že zaplatil s obrovskou nevôľou. Na políciu sa prípad dostal tak, že sprostredkovateľ tohto výpalného, podal trestné oznámenie na prijímateľa peňazí. Borguľa zosumarizoval, že ako poškodený a svedok vypovedal dva razy. Vlani 26. mája a neskôr 7. septembra. Očakával teda, kedy bude súd.

Borguľa trvá na tom, že nezaplatil úplatok, ale výpalné. Ak by nezaplatil, predpokladá, že by polícia vtrhla do jeho domu. Dodal, že nevie presne, čo naňho policajt mohol mať.

Šéf poslaneckého klubu Peter Pčolinský vyhlásil, že za Borguľom stojí celý poslanecký klub. Aj napriek tomu, že niektorí poslanci OĽaNO sa nechali počuť, že by mal Borguľa vrátiť poslanecký mandát, kým sa celá vec nevyšetrí.