Vo funkcii náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl by mal pokračovať Daniel Zmeko

Vo funkcii náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR by mal pokračovať Daniel Zmeko. Návrh na jeho vymenovanie v stredu schválila vláda.

Zmekovi uplynie 7. mája štvorročné funkčné obdobie. Ako pripomína predkladateľ, podľa zákona bol vymenovaný na štyri roky. Vymenovanie je obmedzené na dve funkčné obdobia nasledujúce za sebou. Náčelníka Generálneho štábu OS SR vymenúva a odvoláva prezident SR na návrh vlády.

Vláda na stredajšom rokovaní tiež rozhodla, že do hodnosti brigádneho generála by mal byť vymenovaný plukovník Martin Remeš. Brigádni generáli Peter Babiar a Róbert Tóth majú byť povýšení do vojenskej hodnosti generálmajora. Generálov vymenúva a povyšuje prezident. Návrhy predkladá hlave štátu vláda na návrh ministra obrany.