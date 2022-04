Miestni podnikatelia chcú diskusiu k Budajovmu návrhu zakázať vjazd áut k tatranským chatám

Prevádzkar chaty a hotela na Popradskom plese a Chaty pod Soliskom Milan Štefánik upozornil, že je to veľmi citlivá téma a prišla nečakane. „Na takúto vec sa treba veľmi dobre pripraviť. Ak to chceme riešiť elektromobilitou, tak treba uviesť, že čisto elektrické auto so silným motorom, ktoré by dokázalo zásobovať zariadenia v horách, momentálne na trhu nie je. Existuje len hybrid a ten stojí obrovské množstvo peňazí. Ak by nám štát naň prispel, nemám s tým problém,“ skonštatoval Štefánik. Upozornil tiež, že na Štrbskom Plese sú len tri nabíjacie miesta na elektromobily a na Popradskom plese žiadne.

Cestu na Popradské pleso využívajú chatári primárne na zásobovanie Majlátovej chaty, hotela a tiež Chaty pod Soliskom. Zásobovacie autá môžu vyniesť tovar ráno do 9. hodiny a večer po 17. hodine. „Mimo tohto času sa naozaj nemôže stať, že sa niekto stretne s autom. Ak sa tam auto objaví, tak je to nedisciplinovaný vodič, ktorý porušuje zákaz. Sú tam nainštalované aj kamery, takže ho vieme identifikovať. Pre nás bolo dôležité nastaviť si tam režim a ten funguje,“ ozrejmil Štefánik.

Ubezpečil, že hostí, ktorí sú ubytovaní na Popradskom plese či na Chate pod Rysmi, autami nevyvážajú. „Máme síce povolenie na parkovanie, ale my tam tie autá nechceme,“ zdôraznil chatár.

Úplný zákaz áut k horským chatám nie je riešenie ani podľa výkonnej riaditeľky Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Lenky Rusnákovej. Tá uviedla, že treba v tomto smere viesť širšiu diskusiu. „Prijali by sme určite jasnejšie pravidlá, na základe ktorých by bol vjazd áut povolený, pretože je pravda, že niektorí návštevníci to zneužívajú,“ skonštatovala.

Autá využívajú aj horskí vodcovia, ktorí s klientmi chodia napríklad na Gerlachovský štít. Predseda Národnej asociácie horských vodcov SR Jozef Janiga uviedol, že ak by sa toto opatrenie týkalo aj ich, tak by im to dosť skomplikovalo situáciu.

„V letnom období totiž môžeme na túry vychádzať až pri východe slnka a keďže búrková činnosť je už okolo 12. hodiny, tak niektoré časovo náročnejšie výstupy by boli nedostupné alebo vysoko rizikové,“ objasnil Janiga, ktorý verí, že sa v tomto smere podarí nájsť kompromis.

Budaj avizoval, že chce s horskými chatármi diskutovať aj o redukcii odpadu, ktorý vytvárajú. Uviedol to v reakcii na prípad usmrtenej synantropnej medvedice a dodal, že aj keby mal prostriedky poskytnúť štát, musia sa takéto veci v krátkom čase odstrániť.