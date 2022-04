Fico si myslí, že ho sleduje Vojenské spravodajstvo, Naď to razantne odmieta

Líder Smeru Robert Fico si myslí, že ho sleduje Vojenské spravodajstvo. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) to razantne odmieta.

„Vyprosujem si, aby za to, že som povedal, že je nezmyslom posielať S-300 na Ukrajinu, aby tu niekto špekuloval o mojom trestnom stíhaní z vyzvedačstva a vyprosujem si, aby mi dva týždne chodili za nosom agenti,“ povedal Fico.

Vojenské spravodajstvo tak podľa neho teraz robí najšpinavšiu robotu, lebo Slovenskej informačnej službe už nikto neverí. Hovorí o používaní fašistických metód voči slovenskej demokratickej opozícii.

Minister vyzýva poslanca, aby Vojenské spravodajstvo neočierňoval. „Vyzývam obvineného Roberta Fica, aby na svoju trápnu politickú obhajobu nezneužíval výmysly proti inštitúcii, ktorá v súčasnosti preukázateľne robí všetko pre to, aby chránila Slovensko a jeho občanov. To, čo Vojenské spravodajstvo robilo za obvineného Fica, je len na jeho svedomí a zodpovednosti, ale opäť sa ukazuje to známe, že Fico podľa svojho konania súdi iných,“ skonštatoval Naď.

Upozornil, že ak má Fico akékoľvek podozrenia z nelegálnych aktivít voči jeho osobe, mal by ako právnik vedieť, ako v zmysle zákona postupovať.