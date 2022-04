Prezidenti Slovenska a Nemecka stoja za Ukrajinou

Obaja prezidenti viedli spoločné rozhovory, na ktorých sa zhodli, že Ukrajine treba pomáhať humanitárne aj vojensky. Steinmeier potvrdil, že Európska únia stojí za Ukrajinou a bude ju naďalej podporovať. Dôležitý je podľa neho aj signál pre Rusko, že únia je zomknutá a európska demokracia je silná.

„Možno si niektorí kladiete otázku, prečo nemecký prezident prichádza do jednej a tej istej krajiny v priebehu ôsmich mesiacov. Odpoveď je celkom jednoduchá. Nemecko a Slovensko spájajú veľmi úzke a priateľské vzťahy. Ak si dvaja prezidenti tak dobre rozumejú ako my, tak je to celkom prirodzene. Ale ten najdôležitejší dôvod je brutálny útok Ruska na Ukrajine,“ vysvetlil rakúsky prezident, ktorý sa s Čaputovou stretol na začiatkom minulého septembra.

Obe krajiny čelia následkom vojny na Ukrajine, a tým je utečenecká kríza. Cez naše hranice prešlo približne 300-tisíc odídencov z Ukrajiny a 70-tisíc z nich na Slovensku zatiaľ zostalo. „Som veľmi hrdá na prístup občanov Slovenskej republiky pokiaľ ide o ich veľkorysosť a prijatie ľudí, ktorí sú v núdzi a potrebovali pomoc pri odchode zo svojho domova,“ povedala slovenská prezidentka. Nemecký prezident Slovákom poďakoval za pomoc utečencom. Spolu so Zuzanou Čaputovou sa po obede stretli aj s občianskymi organizáciami, ktoré pomáhajú Ukrajincom.

Hlavy oboch štátov sa rozprávali aj o potenciálnom kandidátskom statuse Ukrajiny v Európskej únii. Prezidentka potvrdila, že Slovensko Ukrajinu v tomto smere podporuje.

Čaputová tiež poďakovala, že Nemecko poskytlo vojakov, ktorí budú pôsobiť v rámci predsunutej prítomnosti Organizácie severoatlantickej zmluvy na Slovensku. Podvečer obaja prezidenti odcestovali do Sliača, kde slúžia aj príslušníci ozbrojených síl Nemecka. Prezidentka pri tejto príležitosti poďakovala prezidentovi za poskytnutie protivzdušného obranného systému Patriot.

Prezidenti sa zhodli, že prípadné zastavenie dodávok plynu z Ruska bude porušením pravidiel. „My ako Európska únia nesúhlasíme s porušením pravidiel, preto naďalej budeme platiť v eurách,“ povedal Frank-Walter Steinmeier. Slovenská prezidentka v tejto veci uviedla, že máme s Ruskom platnú zmluvu a bezprostredné odstavenie dodávok plynu nám nehrozí. „Rusko je však nepredvídateľný partner, preto musíme byť pripravení, keďže až 80 percent plynu k nám ide z tejto strany. Dnes ale máme zabezpečené vykurovanie plynom pre domácnosti na celú ďalšiu vykurovaciu sezónu,“ skonštatovala Čaputová.