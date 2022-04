Peniaze mali byť v taške od vína

Národná kriminálna agentúra ešte 19. apríla vzniesla obvinenie z korupcie štyrom osobám. Peter Máčaj, generálny riaditeľ spoločnosti Slovanet, a poslanec hnutia Sme rodina Martin Borguľa boli obvinení z prečinu podplácania. Hrozí im za to trest na dva až päť rokov. Podnikatelia Rajmund Rovňánek a Peter Petrov sú zas obvinení z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku, za ktorý im hrozí odňatie slobody na desať rokov až pätnásť rokov. Borguľa vinu popiera.

V čase spáchania skutku zastával Borguľa viaceré regionálne volené funkcie. Okrem poslanca Mestského zastupiteľstva Bratislavy bol poslancom aj v bratislavskom Starom Meste aj v Bratislavskom samosprávnom kraji. Ako poslanec mestského zastupiteľstva sa stal Borguľa členom dozornej rady Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS).

BVS dodáva pitnú vodu približne 740-tisíc stálym zákazníkom v 118 obciach naprieč regiónom západného Slovenska. Akcie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sú vlastnené 89 akcionármi, ktorými sú mestá a obce z regiónu, kde BVS pôsobí. Majoritným akcionárom, s podielom 59,29 percenta, je hlavné mesto Bratislava. Sama BVS drží viac ako osem percent svojich vlastných akcií.

A niekde tu mal nastať problém. Funkcionár Finančnej jednotky NAKA Marián Kučerka podľa obvinenia prišiel na nejakú zvláštnu obchodnú aktivitu v BVS a rozhodol sa Borguľu vydierať. Podľa obvinenia mal za ním poslať sprostredkovateľov – bývalého mafiána Petrova a podnikateľa Rovňáneka. Tí od Borguľu pýtali 50-tisíc eur a prišli si po ne do Borguľovej známej upratovacej firmy Slovclean. Poslanec im ich odovzdal v taške od vína.

„V letných mesiacoch roku 2018 v sídle spoločnosti Slovclean odovzdal úplatok vo výške 50-tisíc eur na parkovisku pred spoločnosťou Rovňánekovi, ktorý ho na parkovisku odovzdal Petrovovi a ten následne Kučerkovi za to, že trestné oznámenie týkajúce sa podozrenia z neoprávnenej obchodnej aktivity, ktorá súvisela so zákazkami vo Vodárenskej obchodnej spoločnosti Bratislava, nebude riešené Národnou kriminálnou agentúrou voči jeho osobe a nebude to mať negatívny vplyv na jeho osobu a jeho politické postavenie,“ vyplýva z uznesenia o vznesení obvinenia, ktoré má redakcia k dispozícii.

Trestné oznámenie, na ktoré narazil Kučerka, sa malo týkať Borguľovho podnikania. „NAKA dostala podnet na osobu Martin Borguľa, podľa ktorého mal prostredníctvom spriaznených osôb v predstavenstve BVS zabezpečovať schvaľovanie zákaziek pre svoje spriaznené obchodné spoločnosti," píše sa v uznesení o vznesení obvinenia.

Podobne ako v prípade Borguľu postupovali Petrov a Rovňánek aj voči Patrovi Máčajovi. Ten bol generálny riaditeľ spoločnosti Slovanet, ktorej po daňovej kontrole hrozila v rámci dorubovacieho konania daň vo výške 300-tisíc eur. Sľúbili mu za to, že daňová kontrola sa skončí bez nálezu. Za to mal Máčaj zaplatiť 100-tisíc eur.

Prvú polovicu podľa obvinenia odovzdal na prelome rokov 2017 a 2018 a po upozornení zaplatil na začiatku roku 2018 aj druhú polovicu úplatku. Neskôr mal Máčaj zaplatiť ďalších 30-tisíc eur za to, aby neboli otvorené ďalšie daňové kontroly a policajné vyšetrovanie. Obvinenie preto bolo vznesené aj voči samotnej firme Slovanet, rovnako z pokračujúceho prečinu podplácania.

Vyšetrovateľ v uznesení uvádza, že konal aj na základe trestného oznámenie Petrova z 23. apríla 2021. Proti obvineným svedčí okrem Kučerku aj jeho vtedajší nadriadený – bývalý riaditeľ Finančnej jednotky NAKA Bernard Slobodník. Obaja boli ešte vlani v júni v tejto súvislosti obvinení z vydierania a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. V auguste 2021 však Slobodníkovi obvinenie z vydierania preklasifikovali na prijímanie úplatku, keďže peniaze mali byť vraj len poďakovaním. V novembri bolo rovnako preklasifikované obvinenie aj Kučerkovi.

Preto bolo neskôr vznesené obvinenie aj Borguľovi a Máčajovi, ktorí boli pôvodne vedení ako poškodení. „Z dokazovania vyplynulo, že nekonali pod hrozbou ťažkej ujmy, čiže nemohli byť zo strany obvineného Kučerku vydieraní. Konali za tým účelom, aby nebolo ohrozené ich súkromné ako aj verejné postavenie v spoločnosti a z toho dôvodu odovzdali úplatky. Síce sa mali dopustiť prečinu podplácania pod istou formou nátlaku zo strany Kučerku, avšak nie pod hrozbou inej ťažkej ujmy. Túto okolnosť je možné považovať za poľahčujúcu, v žiadnom prípade však nie za okolnosť vylučujúcu protiprávnosť ich konania,“ vysvetľuje na záver vyšetrovateľ Rastislav Korbulec.