ONLINE: Vydá parlament Fica na väzobné stíhanie?

9:00 Parlament vo štvrtok rozhoduje o tom, či odsúhlasí žiadosť prokurátora o vydanie poslanca Roberta Fica na väzobné trestné stíhanie.

V stredu večer mandátovo-imunitný výbor vydal odporúčanie, ale zákonodarný zbor umožnil väzobné stíhanie svojho poslanca. Ak by žiadosť podporila väčšina prítomných poslancov, bude o väzbe pre lídra mandátovo najsilnejšej opozičnej strany rozhodovať súd.

Fico je spolu s bývalým šéfom rezortu vnútra Robertom Kaliňákom, nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom a bývalým policajtným prezidentom Tiborom Gašparom. Podľa polície a prokurátora zosnovali zločineckú skupinu v čase, keď bol Fico premiérom. Okrem toho je Kaliňák s Ficom obvinený aj z porušenia daňového tajomstva v súbehu so zneužitím právomoci verejného činiteľa. To mali spáchať, keď zisťovali informácie o daňových deliktoch exprezidenta Andreja Kisku a súčasného ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) a informácie Fico zverejnil na tlačovej konferencii. Kiska je pre daňový delikt spájaný s jeho prezidentskou kampaňou aj obžalovaný.

Podľa uznesenia o vznesení obvinenia si tak chceli zabezpečiť výhody v politickom boji a „upevniť a predĺžiť politický vplyv a moc strany Smer“.

V sobotu Špecializovaný trestný súd poslal Kaliňáka do väzby. Keďže podal sťažnosť, rozhodovať bude Najvyšší súd SR. Zástupca špeciálneho prokurátora Ladislav Masár v stredu poslancom na výbore vysvetľoval, že v prípadnej väzbe by bol Fico len určitý čas. Výsluchy sú zatiaľ naplánované do konca mája.

Ak by poslanci rokovani o vydaní ešte aj na budúci týždeň, Masár nevylúčil, že žiadosť o väzobné stíhanie bývalého trojnásobného premiéra dozorový prokurátor prehodnotí.