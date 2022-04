Kollár polícii: Chyťte Fica s puškou nad mŕtvolou. Bittó Cigániková ho vyhadzuje z koalície

„Ale ja by som chcel od tých policajtov vedieť, kde sú tie peniaze. Nech im to zoberú a vráťme to ľuďom. Ale nemáme ani korunu z toho, čo si nakradol, tak si niečo vymyslíme,“ vysvetľoval svoje stanovisko.

Podľa neho Fico porušil zákon, keď prezradil daňové tajomstvo bývalého prezidenta Andreja Kisku a dnešného ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO). „Dokážme mu veci, za ktoré sme naňho nahnevaní, že jeho oligarchovia to tu rozkrádali, že sa predražovali tendre. Toto keď bude na stole, za to budem všetkými desiatimi hlasovať, aby sme ho vydali. Chyťte Roberta Fica s puškou nad mŕtvolou, okamžite hlasujeme za. Ale aby dôvody kolúznej väzby boli nelegálne odposluchy a tlačovky. Ale čo má politik robiť? Ak chce niečo povedať, robí tlačovku,“ ozrejmil Kollár s tým, že aj keby Fica parlament nevydal na väzobné stíhanie, Fico zostáva trestne stíhaný.

„Ak niekedy mali kompas, takýmto rozhodnutím by ho definitívne stratili,“ pokračuje najhlasnejšia poslankyňa liberálov.

„Nastal by čas, aby sa Igor Matovič zamyslel nad našou protikorupčnou koalíciou. Viem, že koalíca bez Borisa Kollára by bola ťažšia, ale som zvedavá, či zvíťazí pohodlie alebo protikorupčný zmysel tejto vlády,“ myslí si Bittó Cigániková.

Už druhý deň Národna rada rokuje o žiadosti generálnej prokuratúry na vydanie poslanca a šéfa mandátovo najsilnejšej opozičnej strany Smer Roberta Fica. Ten je obvinený zo zosnovania zločineckej skupiny a porušenia daňového tajomstva v súbehu so zneužitím právomoci verejného činiteľa.

Kým poslanci sa v pléne hádajú, urážajú a obviňujú sa z užívania drog, SaS má jasno v tom, že bude hlasovať za Ficovo vydanie.

Klub OĽaNO nie je celkom jednotný, hoci minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) v relácii Ide o pravdu vyhlásil, že ten, kto z poslancov OĽaNO nehlasoval za, „by sa nezvrátiteľne vzdialil od DNA hnutia a s takým poslancom by sa mali vysporiadať“.

Poslanci zo strany Za ľudí budú hlasovať za vydanie.

Poslanci zo Sme rodina nie sú ešte rozhodnutí, či by súhlasili s Ficovou väzbou.

Toto váhanie leží Bittó Cigánikovej v žalúdku. „Politici nemajú byť nad zákonom. SaS v tom má jasno. Nesúdime, ale vydáme Fica spravodlivosti. Nepochybujeme, že súdený má byť bez ohľadu na to, či je to za väčšie či menšie porušenie zákona. A ak sú na to dôvody, má byť aj v kolúznej väzbe. Tak ako každý iný,“ dodáva.

Nezhody medzi týmito dvoma koaličnými stranami trvajú už dlhšie. Koncom roka líder SaS Richard Sulík o kollárovcoch poveda, že „sú potrební ako vred na chrbte“.