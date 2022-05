Ficova väzba láme koalíciu

Kauza Fico a spol., v ktorej je bývalý trojnásobný premiér obvinený spolu s bývalým ministrom vnútra Robertom Kaliňákom, nitrianskym oligarchom Norbertom Bödörom a bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom, žije vlastným životom. V utorok bude parlament pokračovať v rozprave, či Fica vydať, alebo nevydať na väzobné stíhanie. Kauza dominovala aj oslavám prvého mája ako sviatku pracujúcich – na mítingoch, ktoré organizoval Smer, ľudia kričali, že si ho nedajú.

„Nepamätám si, že by štátna bezpečnosť za komunizmu voči nejakému disidentovi dokázala vzniesť štyri obvinenia za jeden rok,“ vyhlásil Fico, obvinený zo zosnovania zločineckej skupiny, z porušovania daňového tajomstva v súbehu so zneužitím právomoci verejného činiteľa.

V debate vo verejnoprávnej televízii mu hneď oponoval Krajniak. „Prirovnávať sa k disidentom, to považujem za nemiestne a úplne mimo,“ povedal Krajniak so žiadosťou, aby sa líder mandátovo najsilnejšej opozičnej strany ospravedlnil všetkých naozajstných disidentom.

Matovič použil vulgárnejší slovník. „Skorumpovaný zločinec, ktorý vedome vydal vedenie Policajného zboru a Národnej kriminálnej agentúry bosovi nitrianskej mafie, sa vraj vyhlásil za najväčšieho disidenta v dejinách Slovenska… Hnus, čo tento amorálny ľudský odpad dokáže v strachu pred rukou spravodlivosti vygrcať zo svojich úst,“ napísal na sociálnej sieti.

Parlament začal riešiť Ficovo vydanie minulý týždeň v stredu, keď mandátovo-imunitný výbor odporučil, aby poslanci súhlasili s možnosťou, že o Ficovej väzbe rozhodne súd. Na druhý deň, vo štvrtok ráno o deviatej, sa začala schôdza, ktorá sa zrejme neskončí ani tento týždeň. V rozprave sú prihlásené desiatky poslancov, nasledujú faktické poznámky. Koalícia reaguje na opozíciu a naopak.

Fico súčasnej politickej garnitúre vyčíta, že ho štyrikrát obvinili v priebehu roka „za politickú činnosť“. No pri štvrtom, najvážnejšom obvinení, tvrdí, že mu „nerozumie“. Okrem toho, že mal podľa uznesenia o obvinení zosnovať organizovanú skupinu, ktorá do funkcií dosadzovala svojich ľudí, bývalý premiér podľa polície a prokuratúry porušil aj daňové tajomstvo.

Išlo o daňové delikty práve Matoviča a bývalého prezidenta Andreja Kisku. Ten je v tejto veci aj obžalovaný.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) tvrdí, že vidí dôvody na najprísnejšiu kolúznu väzbu. Ide najmä o to, aby obvinený nemohol ovplyvňovať svedkov. Podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Ladislava Masára, ktorý parlament žiada o vydanie Fica na väzobné stíhanie, dôvodom je aj možnosť, že cez politické vystúpenia, tlačové besedy, môže Fico posielať odkazy či ovplyvňovať svedkov.

No viac ako samotné obvinenie vládnu štvorku trhá práve žiadosť o možnosť väzobného stíhania poslanca Národnej rady.

Puška a mŕtvola

Predseda parlamentu a líder vládneho hnutia Sme rodina Boris Kollár vyhlásil, že „ak by Fica chytili s puškou nad mŕtvolou, nemá problém hlasovať za jeho vydanie“. „Dokážme mu veci, za ktoré sme naňho nahnevaní, že jeho oligarchovia to tu rozkrádali, že sa predražovali tendre. Toto keď bude na stole, za to budem všetkými desiatimi hlasovať, aby sme ho vydali. Ale aby dôvody kolúznej väzby boli nelegálne odposluchy a tlačovky? Čo má politik robiť? Ak chce niečo povedať, robí tlačovku,“ ozrejmil Kollár.

Podobne zmýšľa aj jeho stranícky kolega Krajniak. Len používa iné argumenty. „Nemyslím si, že Smer zneužíval moc, keď tu dvanásť rokov fungoval, ja to viem,“ vysvetľoval s tým, že aj on a jeho rodina boli nezákonné lustrovaní. Prevzal si obálku z Úradu inšpekčnej služby, ktorá ho informuje o lustrácii. „Dopustili ste, že sa takto šikanovali nielen politickí oponenti, ale takúto obálku si prevzala aj moja manželka, môj brat. To je humus! Považujem za neprípustné, že bola takto sledovaná aj moja maloletá dcéra,“ oznámil Krajniak.

Napriek tomu si nemyslí, že Fico by mal byť v kolúznej väzbe. V tej je aktuálne Kaliňák, ktorého tam už minulý víkend poslal Špecializovaný trestný súd. Zatiaľ nebolo vytýčené pojednávanie na Najvyššom súde, ktoré buď väzbu pre bývalého šéfa rezortu vnútra potvrdí, alebo ho pošle domov.

Podľa Krajniaka by sa „ku každému politikovi malo pristupovať rovnako“, lebo „politický boj sa má viesť nie prostriedkami trestného konania, ale politických volieb“. Spomenul príklady zo zahraničia, napríklad Andreja Babiša z Českej republiky, ktorý je obžalovaný, ale nikto nežiadal jeho väzobné stíhanie. „Boli stíhaní a dokonca odsúdení aj premiéri či prezident z iných krajín, ale nepamätám si jeden prípad, že by bol vydaný návrh na väzobné stíhanie,“ argumentoval Krajniak.

„Pán poslanec Fico je trestne stíhaný, nikto nebráni orgánom činným v trestnom konaní, aby zháňali dôkazy. Ale nemyslím si, že by sa malo takto zasahovať do politického boja,“ dodal.

Krajniak pripomína obyčajným patálie s ich vlastným poslancom Jánom Herákom. Toho polícia vyšetruje, pretože mal sexuálne obťažovať maloleté dievčatá. Hoci poslanci z klubu OĽaNO radi tvrdia, že sa s Herákom rýchlo vysporiadali, krátko po prepuknutí škandálu vyhlasovali, že svojmu kolegovi veria. Neskôr sa síce vzdal mandátu, ale pracoval pre hnutie. Až keď sa objavilo tretie obvinenie, Herák sa so stranou rozlúčil. Známe je Matovičovo konštatovanie, že „tri sú už moc“.

Minister práce dokonca naznačuje, že Herákovo obvinenie je vážnejšie ako Ficovo, no pre poslanca OĽaNO nikto nežiadal väzbu.

Poslanci klubu Sme rodina budú mať pri hlasovaní o vydaní Fica na väzobné stíhanie zelenú kartu. To znamená, že nebude platiť dohoda v rámci klubu, ale každý si má zvážiť, ako bude hlasovať.

Kto pôjde z kola von?

Mandátovo najsilnejší klub OĽaNO zrejme tiež nebude jednotný. Pochybnosti má napríklad Györgi Gyimesi. Po vypočutí žiadosti prokurátora na mandátovo-imunitnom výbore povedal, že buď prokuratúra nemá dostatok argumentov na podporu väzby, alebo prokurátor poslancom nepovedal všetko. Lídri strany by však svojho najsilnejšieho oponenta poslali do väzby. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) dokonca v relácii Ide o pravdu vyhlásil, že ak by niekto z obyčajných hlasoval proti, „tak sa nezvrátiteľne vzdiali od DNA hnutia“.

Strana SaS má jasno: všetci zdvihnú ruku za to, aby súd rozhodoval o Ficovej väzbe. „Podstata obvinenia je vážna a stojí na dôkazoch,“ hovorí ministerka Kolíková. Podľa nej naťahovanie rozhodovania zákonodarného zboru hrá v prospech obvineného.

Poslankyňa Janka Bittó Cigániková (SaS) by vyhodila z koalície aj hnutie Sme rodina. „Ak niekedy mali kompas, takýmto rozhodnutím (proti väzobnému stíhaniu – pozn. red.) by ho definitívne stratili,“ pokračuje najhlasnejšia poslankyňa liberálov. „Nesúdime, ale vydáme Fica spravodlivosti. Nepochybujeme, že súdený má byť bez ohľadu na to, či je to za väčšie, či menšie porušenie zákona. A ak sú na to dôvody, má byť aj v kolúznej väzbe. Tak ako každý iný,“ dodáva na sociálnej sieti.

Veronika Remišová (Za ľudí) hovorí, že poslanci tejto strany budú za väzobné stíhanie. No ak by predsa len kollárovci hlasovali inak, musela by sa s tým koalícia vysporiadať. Ako však zdôraznila pre Pravdu, riešili by to až po hlasovaní.

Podľa Matoviča je Kollárovo hnutie vo veľmi ošemetnej situácii. Keďže je obvinený aj poslanec zo Sme rodina Martin Borguľa za to, že platil policajtom, aby nevyšetrovali jeho delikty, pričom on tvrdí, že policajti ho vypaľovali, môže sa stať, že o niekoľko dní bude parlament opäť rozhodovať o vydaní poslanca na väzobné stíhanie. „Tak možno kalkulujú s tým, že keď oni teraz podržia Fica, potom Fico podrží ich,“ myslí si Matovič.

Minulý týždeň si zasa vzdychol, že táto situácia je dôsledkom slabého výsledku OĽaNO vo voľbách. „Keby sme sa viacej snažili, mohli sme vládnuť sami,“ podotkol s úsmevom líder hnutia, ktoré v parlamentných voľbách 2020 získalo 25,02 percenta hlasov.