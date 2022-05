S Mešťanom sa lúčili aj Kollár a Žilinka. Z umelcov Turzonovová i Grigorov

Kollár (šéf hnutia Sme rodina) poukázal na to, že Mešťan zasvätil svoj život uchovávaniu pamäte života Židov na Slovensku. „Zaslúžil sa aj o to, aby náš národ poznal aj najtemnejšie udalosti svojej histórie," povedal v smútočnom príhovore predseda parlamentu v narážke na to, že Mešťan sa stal iniciátorom vybudovania Múzea holokaustu v Seredi v areáli niekdajšieho pracovného a koncentračného tábora.

V obradnej sieni na cintoríne sa prihovorila k smútiacim i herečka Božidara Turzonovová, dlhoročná kamarátka zosnulého a rodinných pozostalých. „Palko, ťažko sa mi teraz hovorí vlastnými slovami, tak mi dovoľ, aby som si takto pomohla," zdôraznila pred recitáciou veršov. „Odišiel človek do nenávratných diaľok, ostalo prázdne miesto medzi nami, to srdce, čo iných hrialo a milovalo, dotĺklo navždy. Chráňme ho spomienkami."

S Mešťanom sa prišiel rozlúčiť aj hudobný skladateľ a spevák Robo Grigorov, ktorý ho poznal od svojho detstva. Zbohom mu dal zaspievaním známej skladby s názvom Pocta Majakovskému.

Stále rozmýšľal, čo by ešte mohol spraviť

Denník Pravda oslovil po pohrebe viacerých smútiacich zo súčasného i bývalého politického prostredia, ktorí sa s Mešťanom osobne poznali. „Bol človek s veľkým srdcom a vždy pozitívne naladený. Nadchýnali ho nové projekty. Aj keď mal už svoj vek, stále rozmýšľal, čo by ešte mohol spraviť," podčiarkol Pellegrini. „Vykonal veľa pre vzdelávanie mladých ľudí, a kto navštívi Múzeum holokaustu, uvidí v priamom prenose, čo pán profesor Mešťan spolu s jeho kolegami dokázal," dodal predseda Hlasu.

Peter Weiss, bývalý politik a diplomat, prízvukoval, že Mešťan cítil veľké zadosťučinenie, keď sa otváralo múzeum v Seredi: „Týmto pamätníkom sa totiž takpovediac zacementovala spomienka na obete holokaustu na Slovensku.“

Weiss, ktorý bol kedysi predseda niekdajšej Strany demokratickej ľavice, pripomenul aj Mešťanovu bohatú publikačnú činnosť. Seredskému táboru je venovaná významná publikácia, za ktorú Mešťan získal Cenu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenských a humanitných vied za rok 2020. Kniha má názov Stála expozícia Múzea holokaustu – Sprievodca múzeom.

Patril medzi piliere katedry

Marián Parkányi, ktorý pracoval u niekdajšieho prezidenta Ivana Gašparoviča ako riaditeľ sekretariátu, sa poznal s Mešťanom zhruba štyridsať rokov: „Bol nielen múdry, ale aj zábavný, preto si ho ľudia vážili. Som veľmi rád, že svoje odborné poznatky zhmotnil v publikáciách, ktoré vydalo Múzeum židovskej kultúry."

Dlhé roky bol s Mešťanom v kontakte i Boris Zala, bývalý europoslanec a niekdajší predseda Sociálnodemokra­tickej strany Slovenska. „Dosť sme spolupracovali, keď sa stal riaditeľom Múzea židovskej kultúry. Pracoval som vtedy na ministerstve kultúry, pomáhal som mu, aby sa rozbehlo fungovanie múzea. Mešťan mi to neskôr vrátil, keď som začal viesť katedru politológie na univerzite v Nitre," podotkol Zala. „Mešťan tam prebral úlohu garanta jedného celého odboru. Patril medzi piliere katedry a medzi najobľúbenejších učiteľov, k čomu prispela i jeho veselá a priateľská povaha. Vedel ju pred študentami umne spojiť so svojimi odbornými vedomosťami," ozrejmil Zala.