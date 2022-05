'Je to americká...' Beňová sa ospravedlňuje Čaputovej za nadávky v Nitre

K Prvému máju zablahoželala Slovensku strana Smer na mítingu v Nitre. Výsledkom, okrem iného, je ospravedlnenie europoslankyne Moniky Beňovej prezidentke.

„Slušný človek sa stal pre túto vládu obyčajnou opicou,“ vyhlásil pred vyše dvojtisícovým davom líder strany Smer Robert Fico. „Čím je to väčšia prostitútka, čím väčšia kurva, čím väčší lotor, tým je to väčšia celebrita,“ pokračoval za potlesku Fico a dodal, že „toto sa musí skončiť“.

VIDEO: Blaha: Nemôžem povedať pravdu o prezidentke, povedzte to za mňa – je to americká…

Kritizoval vládu i parlament, sľuboval pravdu o smrti novinára Jána Kuciaka i konflikte na Ukrajine. V dave počuť hanlivé slová na prezidentku Zuzanu Čaputovú a piskot.

Keď vystúpil podpredseda Smeru Ľuboš Blaha, dav s ním skandoval odkaz vláde: Nemáme z vás strach! „Boj o Roberta Fica, aby sme mu uchovali slobodu, je bojom o slovenskú demokraciu,“ vyhlásil Blaha s odkazom na Ficovo obvinenie a žiadosť o jeho vydanie na väzobné stíhanie, ktorým sa práve zaoberá parlament.

„Štátna moc mi zakázala povedať to nahlas, nemôžem povedať pravdu o Čaputovej. Povedzte to za mňa – je to americká…“ obrátil sa na prítomných Blaha. A dav doplnil, v niektorých výkrikoch rozpoznať slová panička, ale aj vulgárne.

„Dostala som správu, že na pani prezidentku zaznievali nadávky na našom prvomájom stretnutí v Nitre. Ak je to tak, ja som to nepočula, ale chcem sa určite pani prezidentke ospravedlniť ako žena žene. Nepatrí sa, aby vulgarizmy zaznievali na mítingoch. Aj keď nesúhlasime s jej politikou, neznamená to, že ju niekto má právo vulgárne ju urážať. Prijmite, prosím, pani Čaputová, moje ospravedlnenie za tieto nepekné slová,“ reagovala Monika Beňová, ktorá bola spolu s vedením Smeru na tribúne.

VIDEO: Poslanci Smeru bránia Fica.