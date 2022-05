Smer chce prerušiť rokovanie o vydaní Fica na väzobné stíhanie

V utorok na rokovaní schôdze chce Smer podať procedurálny návrh, aby sa prerušilo rokovanie o Robertovi Ficovi a prednosť dostali kompenzácie zdražovania.

„Smer s plno vážnosťou vníma požiadavku predstaviteľov vládnej koalície, aby sme sa v Národnej rade začali okamžite venovať problematike kompenzácie obrovského zdražovania,“ reaguje mandátovo najsilnejšia opozičná strana na výčitky, že sa naťahuje rokovanie poslancov o žiadosti prokurátora, aby zákonodarný zbor vydal bývalého trojnásobného premiéra Roberta Fica na väzobné stíhanie.

Rokovanie sa začalo minulý týždeň vo štvrtok, v piatok poslanci debatovali do trinástej, pokračovať sa má v utorok ráno. Do rozpravy sa však prihlásili takmer všetci poslanci z klubu strany Smer, okolo mnohých vystúpení sa krútia dlhé rozstrely faktických poznámok. Je teda pravdepodobné, že ani tento týždeň Národna rada nedokáže dať odpoveď prokurátorovi špeciálnej prokuratúry.

Fico je totiž spolu s bývalým ministrom vnútra Robertom Kaliňákom, bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom a nitrianskym oligarchom Norbertom Bödörom obvinený zo zosnovania zločineckej skupiny, porušenia daňového tajomstva v súbehu so zneužitím právomoci verejného činiteľa. Kaliňák je vo väzbe už vyše týždňa. Prokurátor chce požiadať o väzobné stíhanie aj Fica, no na to musí dať súhlas parlament. Pripustil však, že ak sa bude rokovanie naťahovať, situácia sa môže zmeniť a už nebude potrebná väzby pre šéfa Smeru.

„Napriek tomu, že Smer sedemkrát inicioval mimoriadnu schôdzu k zdražovaniu, ktorú vládna koalícia vždy znemožnila, vítame túto ostatnú iniciatívu vládnej koalície a zajtra na rokovaní Národnej rady predložíme procedurálny návrh, aby sa okamžite prerušilo rokovanie o návrhu na väzobné stíhanie predsedu strany Smer R. F. a ihneď sme pristúpili k rokovaniu o návrhoch zmierňujúcich dopady obrovského zdražovania. Keďže návrh na väzobné stíhanie je absurdný a podložený vymyslenými výpoveďami univerzálnych udavačov, je úplne jedno, či bude R. F. vzatý do väzby v priebehu mája alebo júna,“ vyhlásila strana oficiálne.