Výbohov americký obhajca: Prokuratúra v USA by sa nespoliehala len na kajúcnikov

„Americká prokuratúra by sa tak jednoducho nespoliehala len na svedectvá kajúcnikov. Použili by ich, ale len preto, že majú v prípade aj iné dôkazy,“ porovnáva využívanie kajúcnikov v USA a na Slovensku bývalý americký prokurátor Richard Donoghue, ktorý sa pridal k právnemu tímu z korupcie obvineného podnikateľa Miroslava Výboha.

V rozhovore približuje, že kajúcnici, ktorí boli sami zapojení do kriminálnych aktivít a v súčasnosti sa snažia minimalizovať vlastný trest, majú motív klamať. „V USA by museli byť obhajobe sprístupnené všetky výhody, ktoré kajúcnik za svoje svedectvá získal a získa,“ zdôraznil.

Boli ste povereným námestníkom ministra spravodlivosti USA a prispeli ste aj k odsúdeniu mexického drogového baróna Joaquína (El Chapo, slov. Krpec) Guzmána. Prečo ste sa rozhodli prijať prípad slovenského podnikateľa Miroslava Výboha?

Pôvodne som pánovi Výbohovi a jeho tímu povedal, že pri slovenskej žalobe nemám ako neslovenský právnik s čím pomôcť. Požiadali ma preto, aby som sa špecificky zameral na to, či je spôsob využitia dôležitých spolupracujúcich obvinených (universal witnesses) nazývaných u vás aj kajúcnikmi, podobný tomu, ako sú využívaní v USA. Lepšie som sa teda oboznámil len s touto čiastkovou problematikou a prišiel k záveru, že využitie kajúcnikov nie je podobné americkému spôsobu. Preto som sa na tento účel rozhodol zapojiť do tohto prípadu. Moji kolegovia mali totiž pocit, že im bude nápomocné, ak ich bližšie zoznámim s touto problematikou.

Aký je rozdiel vo využívaní tohto inštitútu v prípade Miroslava Výboha a v podobných prípadoch, ktoré ste riešili v USA?

Priblížim len niektoré zo základných rozdielov, ktoré tu vidím. Po prvé, v USA by museli byť obhajobe sprístupnené všetky výhody, ktoré kajúcnik za svoje svedectvá získal a získa. Po druhé, obhajoba má počas súdneho konania príležitosť veľmi detailne konfrontovať sumár týchto výhod a vyhodnocovať ako veľmi mohli tieto výhody ovplyvniť dôveryhodnosť svedectva takéhoto kajúcnika. A nakoniec, americká prokuratúra by sa tak jednoducho nespoliehala len na svedectvá kajúcnikov. Použili by ich, ale len preto, že majú v prípade aj iné dôkazy. Bolo by veľmi dôležité, že na koniec pojednávania by prokurátor upozornil súdnu porotu, že sa nemôže na svedectvo kajúcnika spoliehať. Prokurátor by porotu vyzval, aby sa snažila pochopiť, že informácie od kajúcnika môžu vyhodnotiť ako pravdivé, ak sú podporené aj všetkými ďalšími dôkazmi v prípade.

K akému všeobecnému záveru ste prišli pri oboznamovaní sa aj s niektorými ďalšími korupčnými prípadmi na Slovensku, kde hrajú významnú úlohu kajúcnici?

Nezaoberal som sa úplne podrobne všetkými ďalšími prípadmi, ale zdá sa, že spôsob využitia inštitútu kajúcnika v našom prípade sa podobá aj viacerým ďalšími prípadom vedeným na Slovensku. Určite tu nie som na to, aby som kritizoval slovenských prokurátorov, som tu na to, aby som reagoval na skutočnosť, že spôsob, akým sa tento inštitút používa na Slovensku, je iný než v USA.

Aké možné motivácie a dôvody podľa vás vysvetľujú tieto rozdiely?

Určite nemám žiadny vhľad do motivácií miestnej prokuratúry. Ale keď hovoríme o kajúcnikoch, ktorí boli sami zapojení do kriminálnych aktivít a v súčasnosti sa snažia minimalizovať vlastný trest, zdravý rozum nám hovorí, že v takejto situácii majú motív klamať. Ako prokurátori alebo ako občania sa proti tomu musíme brániť.

Hlavné pojednávanie sa začína už o necelý mesiac, 31. mája. Budete sa ho zúčastňovať a čo od súdneho konania očakávate?

Moji kolegovia sa už intenzívne pripravujú na súdne pojednávanie. Plánujem sa ho zúčastniť. Keďže ale na Slovensku nemôžem praktizovať právo v súdnej sieni, ak sa bude dať, pojednávania sa zúčastním ako verejnosť. Budem sledovať pojednávanie a v prípade potreby budem pripravený dať svojim kolegom potrebné rady. Verím, že na konci súd zabezpečí obhajobe všetky informácie, na ktoré má nárok, a dá jej príležitosť konfrontovať svedkov. Verím, že ak sa to stane, súd príde k správnemu verdiktu založenému na skutočných dôkazoch.