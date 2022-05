Podľa sudcu Klimenta nahrávky z chaty sú legálne. Priťažili Parovi

VIDEO: Advokát Marek Para bude stíhaný vo väzbe.

Prominentný advokát Marek Para je vo väzbe. Poslal ho tam Najvyšší súd, ktorý tak zmenil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu. Podľa predsedu senátu Juraja Klimenta ide do väzby, aby nemohol ovplyvňovať svedkov. Kedykoľvek Kliment spomenul slovo väzba, veľavravne sa zahľadel na Paru. Ten už strávil dve noci v policajnej cele a novinárom odpovedal, že „už vie, aké je to byť na druhej strane“.

Pri obave z ovplyvňovania svedkov podľa súdu ide najmä o bývalého riaditeľa protikorupčnej jednotky Róberta Krajmera, ktorého Para aj zastupuje ako advokát. Para tiež zastupuje nitrianskeho oligarchu Norberta Bödöra a bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, no i odsúdeného Mariana Kočnera. Tí boli údajne na čele zločineckej skupiny a s nimi mal Para spolupracovať na diskreditácii prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Vasiľa Špirka.

Sudca Kliment zdôraznil, že korunným svedkom prípadu proti Parovi je práve prokurátor Špirko, ktorý v kauze už vypovedal. NAKA vo veci zmapovala Parov pohyb na policajnom prezídiu. Bývalý šéf finančnej jednotky Bernard Slobodník vypovedal napríklad o tom, ako sa s Parom stretol priamo v kancelárii vtedajšieho šéfa NAKA. Z elektronickej knihy návštev polícia zmonitorovala Parove návštevy na prezídiu na minútu presne. Prokurátora Špirka mal riešiť napríklad aj s vtedajším šéfom elitnej jednotky Petrom Hraškom. Okrem toho Špirka aj sledovali. Svedčí o tom bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Makó.

VIDEO: Mandzák: Rozhodnutie Najvyššieho súdu považujem za nezákonné.

„Opätovné otvorenie tohto vyšetrovania je odkaz všetkým, že žiaden tento skutok do budúcnosti nezostane nevyšetrený a bude vyvodená konkrétna trestná zodpovednosť. Je to zdvihnutý prst tým osobám, ktoré by chceli v tomto trende pokračovať,“ vyhlásil Kliment. Podľa Michala Mandzáka, obhajcu obvineného Paru, predseda senátu týmto prejavom dokumentoval svoju zaujatosť.

NAKA zadržala advokáta Paru spoločne s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom v stredu 20. apríla. Kým Kaliňáka zadržali v akcii Súmrak, Para čelí obvineniam v akcii Kaifáš. Obvinený je zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.

Máj, výsluchov čas

Výsluchy svedkov sú v týchto kauzách naplánované na máj. Vypočutí budú postupne Slobodník, Ľuboš Varga, Hraško, Gašpar, jeho syn Gašpar mladší, Bödör, ako aj jeho otec Miroslav, bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik a Krajmer. Podľa Najvyššieho súdu by to zrejme mala byť dostatočná lehota aj na samotnú väzbu pre Paru.

Podľa Klimentových slov majú ešte byť vypočutí aj vyšetrovateľ Peter Merkovský z NAKA, advokátka Alexandra Kokavcová, Vasiľ Špirko, ale aj Marian Kočner. Kliment pripomenul, že advokáta usvedčuje komunikácia z Kočnerovej Threemy, ale aj výpovede Makóa a tiež Slobodníka. Podľa Najvyššieho súdu ide o dostatočné dôvody na väzbu.

Senát Najvyššieho súdu sa nestotožňuje ani s rozhodnutím nitrianskeho krajského súdu, ktorý rozhodol, že nahrávky, ktoré vznikli vlani na poľovníckej chate pri Nitre, sú nelegálne. Predseda senátu Kliment sa odvoláva na precedens Európskeho súdneho dvora z roku 2021. „Právo na spravodlivý proces je aj napriek tomu, že dôkazy boli získané nezákonným spôsobom – teda bez súhlasu súdu, ak to nemalo za následok, že celkové konanie bolo nespravodlivé,“ zdôraznil Kliment.

„Išlo o bezprecedentné vymieňanie informácií," myslí si prokurátor. „Pevná štruktúra zločineckej skupiny je aj dôvodom kolúznych aktivít obvineného,” dodal. Vo veci by mal byť vypočutý aj expremiér Robert Fico (Smer). „Matovičova a Lipšicova klika sa nezastaví pred ničím,“ vyhlásil Fico hodinu po vzatí Paru do väzby. Tvrdí, že predseda senátu Kliment je zaujatý. „Para je mimoriadne dôležitý advokát v medializovaných politických kauzách,“ dodal. Tvrdí, že preto je potrebné Parovi zavrieť ústa. „Nezákonne stíhaným berie Kliment možnosť obhajoby,“ tvrdí Fico a proces prirovnáva k fašistickým svinstvám.

Kto ešte nie je zaujatý?

Podľa vyšetrovateľa Para vedome pomáhal členom zločineckej skupiny, ktorej mal podľa Klimenta šéfovať práve mladší z Bödörovcov. V uznesení o obvinení sa píše, že mal v júli 2016 po vzájomnej dohode úmyselne navodiť situáciu, ktorá by umožnila stíhať prokurátora Vasiľa Špirka.

„S cieľom znemožniť výkon dozorovej činnosti prokurátora minimálne v trestnej veci týkajúcej sa dodávok informačných technológií ministerstva vnútra a taktiež vo veci týkajúcej sa spoločnosti BA HAUS, k čomu obvinený využil podnikateľa Ľuboša Vargu,“ píše sa v uznesení.

Pondelkové rozhodnutie Najvyššieho súdu Parov obhajca Mandzák považuje „za nezákonné“. „Chýba dôvodnosť obvinenia a chýba aj konkrétna kolúzna aktivita. Rozhodnutie Najvyššieho súdu je založené len na domnienkach a hypotézach," dodal obhajca. Podľa neho ide o zásah do výkonu advokácie vo vzťahu k Parovi.

Na začiatku pojednávania stíhaný advokát namietal zaujatosť predsedu senátu Najvyššieho súdu Klimenta. Senát však rozhodol, že zaujatý nie je.