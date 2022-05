Smer k mítingu v Nitre: Nám stavali šibenice. Ľudia sú v uliciach pre beznádej

„Ľudsky nás mrzí, že niektorí ľudia sa na proteste neudržali a povedali, čo si myslia o pani prezidentke a mohlo sa jej to dotknúť. Ešte viac nás však mrzí, ako sa vládna koalícia správa k ľuďom a občanom SR,“ reagovala mandátovo najsilnejšia opozičná strana v parlamente na kritiku mítingu.

V nedeľu popoludní Smer organizoval míting, ktorý mal byť oslavou Prvého mája ako sviatku práce, ale zároveň aj protestom proti súčasnej vláde. Okrem vlny zdražovania sa hovorilo aj o vojne na Ukrajine, vojenskej zmluve s USA, ale aj obvinení lídra Smeru bývalého trojnásobného premiéra Roberta Fica. Na míting prišlo viac ako dvetisíc ľudí. Ani samotná strana nešpecifikuje, aký veľký bol dav, hovorí o niekoľkých tisícoch.

„Slušný človek sa stal pre túto vládu obyčajnou opicou,“ vyhlásil Fico. „Čím je to väčšia prostitútka, čím väčšia kurva, čím väčší lotor, tým je to väčšia celebrita,“ dodal.

Dav kričal, dupal, bučal, píska. Jasne počuť vulgarizmy na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej. Podpredseda Smeru a poslanec Ľuboš Blaha náladu „vyburcoval“, keď upozornil, že sa nesmie vyjadrovať na adresu prezidentky. „Povedzte to za mňa. Je to americká…“ a nechal dopovedať ľudí. Smer zvyčajne používa v tejto konštrukcii a v súvislosti s prezidentkou spojenia ako americká agentka alebo panička. V dave však zazneli aj horšie slová, hoci im nie je tak zreteľne rozumieť ako v prípade, keď ľudia nadávali počas Ficovho prejavu.

VIDEO: Blaha: Nemôžem povedať pravdu o prezidentke, povedzte to za mňa.

V pondelok zareagovala europoslankyňa Monika Beňová, ktorá stála na tribúne. Tvrdí, že „nepočula nadávky“. „Ale chcem sa určite pani prezidentke ospravedlniť ako žena žene. Nepatrí sa, aby vulgarizmy zaznievali na mítingoch. Aj keď nesúhlasime s jej politikou, neznamená to, že ju niekto má právo vulgárne ju urážať. Prijmite, prosím, pani Čaputová, moje ospravedlnenie za tieto nepekné slová,“ povedal Beňová na sociálnej sieti.

Smer sa neospravedlňuje. „Bola to prezidentka, ktorá zmarila vôľu viac ako 600-tisíc ľudí zorganizovať referendum o predčasných voľbách, je to útok na slobodu médií, ktorý vyvoláva potrebu ľudí vyjadriť sa verejne, je to obrovské zdražovanie a jeho ignorovanie vládou, ktoré tlačí ľudí do protestov,“ oficiálne vyhlásila strana.

Pripomína, že sa jej predstaviteľov nikto nezastal, keď im „tzv. slušné Slovensko stavalo šibenice“. „Máme ale povinnosť zdôrazniť, že sloboda slova a najmä sloboda slova u politika zahŕňa aj právo tohto politika používať nadnesené, prehnané, šokujúce a nepekné vyjadrenia, ak je potrebné zvýrazniť vážnosť situácie,“ pokračuje strana v stanovisku. Dováva, že jej členov „ľudsky mrzí“, že sa ľudia na proteste neudržali. Pripúšťajú, že tieto slová sa mohli Čaputovej dotknúť.

No a na záver Smer upozorňuje, že „bude pokračovať v organizovaní verejných protestov, pretože patria do legitímnej výbavy opozičnej politickej strany“.

VIDEO: Poslanci Smeru bránia Fica.

V pondelok večer Čaputová poďakovala za slová podpory. Zastal sa jej dokonca aj minister financií Igor Matovič (OĽaNO), ktorý jej v nedeľu vyčítal, že by mala začať pomáhať aj „z prezidentského platu“. „Pani prezidentku nemám rád. Nemám rád jej faloš a strojenosť. Avšak hecovať ľudí na mítingu, aby jej nadávali do ‚amerických kur.ev‘, ako to cez víkend robil úchylák Blaha, je podlosť najhrubšieho zrna,“ napísal Matovič na sociálnej sieti.