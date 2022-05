Sanitky bez peňazí. Kto odvezie pacientov?

Ak sa v najbližších dňoch nedohodnú zdravotné poisťovne so záchranármi, nebude mať kto prevážať ani len pacientov medzi nemocnicami či na plánované vyšetrenia. Tvrdí to Asociácia dopravnej zdravotnej služby. Dokonca zdôrazňuje, že už mesiace sa o pacientov starajú z vlastných zdrojov.

Na Slovensku pôsobí do šesťdesiat prevádzkovateľov ambulancií dopravnej zdravotnej služby. Ich služby využívajú najmä imobilní či chronicky chorí pacienti, pacienti prepustení z nemocníc, ktorí sa nemajú ako dostať domov.

Situácia je podľa záchranárov kritická. Podobne ako prednedávnom ambulancie a nemocnice, ani oni sa nevedia so zdravotnými poisťovňami dohodnúť na nových zmluvných podmienkach.

VIDEO: Asociácia dopravnej zdravotnej služby varuje pred výpadkom prevozu pacientov.

Ak nedôjde k dohode, k opatreniam budú musieť pristúpiť už v priebehu budúceho týždňa. „Budeme sa snažiť zabezpečiť prevádzku pre pacientov, pre ktorých je to naozaj nevyhnutné. Keď nedoveziete pacienta na dialýzu, je to život ohrozujúci stav,“ podčiarkol podpredseda asociácie Ernest Caban. Podľa neho niekoľkokrát poukazovali na potrebu systémových zmien. Podotkol, že v Českej republike prebieha dohadovacie konanie pre rok 2023, pričom na Slovensku nie sú vyriešené ani ceny pre tento rok.

Asociácia dopravnej zdravotnej služby verí, že štát spraví všetko preto, aby poisťovne ponúkli také podmienky, ktoré nebudú pre poskytovateľov dopravnej zdravotnej služby likvidačné. „Poskytovatelia dopravnej zdravotnej služby už piaty mesiac prevádzkujú svoje ambulancie z vlastných zdrojov. Nie sme schopní takto ďalej fungovať,“ zdôraznil Caban s tým, že ide o situáciu, keď poskytovateľom hrozí platobná neschopnosť.

„To môže viesť k situácii, že bude výrazne obmedzená preprava pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami, ktoré realizujú dopravné zdravotné služby na území celého Slovenska," upozornil predseda asociácie Michal Bahelka. Denne podľa neho prevážajú tisícky pacientov. Od poisťovní požaduje asociácia navýšenie platieb o dve percentá, ktoré sú aj rozpočtované pre dopravné zdravotné služby.

„Ešte stále prebiehajú rokovania medzi zdravotnými poisťovňami a dopravnými zdravotnými službami, preto odpovede na akékoľvek otázky o možnom obmedzení prevozov pacientov by boli nateraz špekulatívne,“ reagovala Martina Holecová, hovorkyňa Fakultnej nemocnice v Trenčíne. Denník Pravda oslovil aj ďalšie nemocnice, no tie do uzávierky nestihli reagovať.

Podľa Bahelku by obmedzenie prevozov znamenalo, že pacienti by čakali na prevoz dlhšie ako doteraz a zbytočne by boli zablokované nemocničné lôžka.

Podľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne ide o šírenie poplašných správ. „Zmluvný vzťah s členmi Asociácie dopravnej zdravotnej služby je stále platný a poistencov môžeme ubezpečiť, že nebudú mať problém dostať sa na vyšetrenie k lekárovi,“ reagovala hovorkyňa štátnej poisťovne Eva Peterová.

Rokovanie medzi štátnou poisťovňou a predstaviteľmi asociácie je naplánované na stredu. „Považujeme za nekorektné komunikovať akékoľvek závery skôr, ako budú rokovania ukončené. Hlavne ak výsledkom doterajších stretnutí nebol ani len náznak nedohody a negatívneho dopadu na poistencov,“ dodala Peterová.

„Union má záujem participovať na kompenzácii rastu osobných a prevádzkových nákladov dopravcov v súlade s predpokladmi štátneho rozpočtu pre rok 2022,“ povedala hovorkyňa poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová s tým, že štát potrebuje zvýšiť platbu za svojich poistencov.

„V rokovaniach o cenových podmienkach nás obmedzuje štátny rozpočet. Situácia sa by zmenila v prípade dofinancovania rezortu, ktoré je potrebné aj v súvislosti s požiadavkami ostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – napríklad nemocníc,“ doplnil PR špecialista poisťovne Dôvera Matej Štepiansky.