Donbas pri Trnave? Tábor spájaný s Nočnými vlkmi sa majiteľ snaží zlegalizovať

Majiteľ, ktorý vítal skupinu podieľajúcu sa na okupácii Krymu či Donbasu, sa svoj tábor snaží zlegalizovať. Obecné zastupiteľstvo síce zatiaľ nerozhodlo, ale v areáli sa už napriek tomu konala veľká motorkárska akcia.

Majiteľ objektu deklaruje, že vznikne eventový priestor na kultúrne využitie. Miestni sa však obávajú, že v prípade úspechu sa tu budú zhromažďovať a opäť cvičiť rôzne polovojenské organizácie. V minulosti sa proti porušovaniu zákona úspešne angažoval dnes už minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO).

Objekt bývalej inseminačnej stanice prasníc už roky pripomína vojenský tábor. Budovy natreté v maskovacích vojenských farbách chráni vysoký múr, na ktorom je zo všetkých strán natiahnutý ostnatý drôt. Fotografie z dronu urobené ešte pred štyrmi rokmi zachytávali tanky, obrnené vozidlá aj strelnicu.

Na ďalších fotografiách vtedy zverejnených polovojenskou skupinou Slovenskí branci zas bolo vidieť, ako členovia skupiny jazdia v časti, kde je tankodróm. Sedia v tankoch aj v obrnených transportéroch a v rukách majú strelné zbrane.

Ťažká vojenská technika by sa už v areáli nachádzať nemala. Pochádzala totiž z Vojenského historického ústavu a do Dolnej Krupej sa dostala na základe zmluvy o prenájme podpísanej s občianskym združením Múzeum historických vozidiel Trnava. Jeho konateľom je majiteľ areálu a údajný prezident oddelenia Noční vlci Európa Jozef Hambálek.

Ten teraz žiada, aby obec zmenila územný plán a bývalý poľnohospodársky objekt zadefinovala ako rekreačno-eventový areál. Údajne tam plánuje postaviť minigolf, cvičisko pre dobrovoľných hasičov a pripraviť aj iné príležitosti na voľnočasové aktivity pre rodiny s deťmi.

Proti tomu sa postavili obyvatelia obce, pretože Hambálkovým sľubom neveria a majú obavy, že objekt bude môcť dávať majiteľ už legálne z dispozícii nejakým militaristickým skupinám. Ich obavy potvrdzuje aj fakt, že s nedodržiavaním územného plánu má Hambálek problém už štyri roky. Ešte v lete 2018 vyše 200 miestnych občanov podpísalo a obecnému zastupiteľstvu predložilo výzvu proti pôsobeniu Nočných vlkov a využívaniu objektu v rozpore s územným plánom obce. Hambálek už bol za tieto svoje aktivity aj pokutovaný.

Donbas pri Trnave?

„Snaží sa získať legalizáciu toho objektu. Vidíme to ako hrozbu. Už sa tam stalo veľa vecí, ktoré boli prinajmenšom podozrivé, ako napríklad akcie polovojenských organizácií. Ak to obec zlegalizuje, dá zelenú tomu, že sa tam bude môcť robiť ktoviečo. Aj v predloženom projekte sú prvky, ktoré môžu byť využívané na výcvik hasičov, ale aj polovojenských organizácií. Alebo tiež lukostrelecká strelnica, ktorá pôsobí skôr ako na palné zbrane. Kto bude kontrolovať, či za tým vysokým múrom s ostnatým drôtom cvičia hasiči, alebo strieľajú kvázivojaci? Žiadame preto, aby objekt naďalej ostal definovaný ako poľnohospodárska usadlosť,“ vysvetlil miestny aktivista Matej Karásek.

Pripomína, že Noční vlci, ku ktorý sa Hambálek hlásil, sa zúčastnili aj bojov na Kryme či v súčasnosti na Donbase. „Zverejnili sme aj video natočené niekoľko dní pred ruskou inváziou na Ukrajinu, kde sa členovia Nočných vlkov pripravujú do bojovej pohotovosti. Video vzniklo na Donbase vlastne v podobnom rekreačno-eventovom areáli, aký vlastní pri Trnave Hambálek, a ktorý sa teraz snaží zlegalizovať. To len potvrdilo nebezpečenstvo, na ktoré už štyri roky upozorňujeme. Noční vlci sú polovojenská organizácia napojená na Kremeľ a vlastne aj neoficiálna súčasť ruskej armády. Táto téma preto zásadne prekračuje hranice chotára Dolnej Krupej,“ upozornil Karásek.

Hambálka sa v minulosti zastal aj vtedajší minister vnútra za Smer Robert Kaliňák, ktorý spochybňoval nebezpečenstvo pôsobenia Nočných vlkov v Dolnej Krupej a Hambálka, naopak, vyzdvihol najmä ako dobrovoľného hasiča.

„Pán Hambálek je ortodoxným motorkárom dlhé roky a povedal by som, že je zakladateľom motorkárstva na Slovensku. Patrí medzi tých prvých. Poznáme sa dlho. Nestretávame sa bohužiaľ tak často, ako by som chcel. Každý máme inú prácu a vídame sa len limitovane. Neviem, čo chcete definovať ako priateľstvo, ale áno poznáme sa veľmi dobre,“ poznamenal Kaliňák v júli 2018 v rozhovore pre Pravdu.

„Vážim si na ňom, že zadarmo a vo svojom voľnom čase robil niečo túto krajinu. Pán Hambálek bol pri mnohých nešťastiach, ktoré sa na Slovensku stali. Či pri veľkých povodniach v roku 2013, pri páde lietadla pri Dubnici nad Váhom. Všade tam zasahoval hasičský zbor, ktorého je súčasťou. Niekoľko dní dopravovali lieky a ľudí povodňou odrezaných od pevniny bez nároku na honorár. Zachraňovali životy a konali dobro. Prečo si mám myslieť, že niekto s takouto vizitkou je bezpečnostným rizikom,“ dodal vtedy Kaliňák.

Nočných vlkov tají

Denník Pravda oslovil aj Hambálka. Na naše otázky ohľadom bývalého družstva, pokračovania spolupráce s Nočnými vlkmi, so Slovenskými brancami či s ďalšími militaristickými skupinami odmietol odpovedať a zložil telefón. S otázkami zaslanými v správe nás neskôr odkázal na svojho právnika Petra Sopka. Ten síce priblížil už realizovanú prestavbu eventového priestoru, ku vzťahu Hambálka s Nočnými vlkmi a k prípadným spoločným plánom v Dolnej Krupej sa však odmietol vyjadriť.

„Objekt v Dolnej Krupej bol prestavaný, aby vznikol variabilný eventový priestor. Účelom prestavby bola konverzia opustených pôvodne poľnohospodársky využívaných plôch a budov pre kultúrne využitie. Záujem pustiť sa do rozsiahlej rekonštrukcie vznikol z potreby vytvoriť špecializované miesto na realizáciu konceptov a formátov spoločenských akcií a podujatí najmä v oblasti motoršportu a na účely prezentácie motoristických značiek a produktov, ktoré doposiaľ nemali svoje zázemie,“ priblížil Hambálkov advokát.

Ako vysvetľuje, eventový priestor v Dolnej Krupej svojou variabilitou dokáže vyhovieť menším firemným eventom aj veľkokapacitným projektom. „Výsledkom by mal byť osobitý multifunkčný, moderný priestor vhodný na usporiadanie podujatí, športových podujatí, profesijných súťaží, školení, väčších či menších workshopov, odborných seminárov či pri uvádzaní nových produktov na trh. Zároveň je zamýšľaný ako priestor na tréningy jázd na štvorkolkách všetkých vekových kategórií a v neposlednom rade ako tréningové miesto pre dobrovoľných hasičov,“ prezentuje svoje vízie Hambálek.

Prečo nechce povedať, či svoj areál v Dolnej Krupej aj naďalej plánuje poskytovať aj Nočným vlkom? „S ohľadom na skutočnosť, že pán Hambálek je súkromná osoba, nepodáva žiadne politické vyjadrenia a nevyjadrí stanovisko k vami položeným otázkam, ktoré sa nesú v útočnom negatívnom duchu. Na snahe o vytvorenie ďalšieho z nepravdivých a škandalizujúcich senzačných článkov sa pán Jozef Hambálek nemieni podieľať,“ reagoval.

Svoje stanovisko Hambálkov právnik zakončil varovaním. „Zároveň vás upozorňujeme, že v prípade, ak budete vo vašom článku uvádzať nepravdivé, neoverené, tendenčné alebo zavádzajúce informácie, stanoviská alebo úvahy, ktoré by mohli čo i len potenciálne zasiahnuť do subjektívnych práv Jozefa Hambálka, a to napríklad aj tým, že opomeniete vlastné stanovisko Jozefa Hambálka k zámeru v objekte v Dolnej Krupej, budeme nútení na ochranu jeho práv a zákonom chránených záujmov podniknúť príslušné právne kroky,“ dodal Hambálkov advokát Peter Sopko.

Eventový areál už v prevádzke

Ako sa k Hambálkovej snahe o legalizáciu tábora postavila obec? „Veľmi zbabelo,“ hovorí aktivista. „Za štyri roky nebol nikto ani pod ťarchou informácií z Ukrajiny schopný sa voči tomu vyhraniť. Starosta a poslanci schovávajú hlavu do piesku. Nefungujú ani klasické páky občana na zastupiteľov. Je obecným tajomstvom, ako plánujú o zmene územného plánu hlasovať. Vzbudzuje to v nás podozrenie, že si ich Hambálek nejakým spôsobom naklonil,“ dodáva Karásek.

Starosta obce sa k téme vyjadrovať nechce. „Ak voláte kvôli Nočným vlkom alebo podobne, k tomu len toľko, že je to stále v procese riešenia. Zatiaľ sme to neschvaľovali a viac k tomu nemám čo povedať," povedal starosta obce Dolná Krupá Marek Dekan.

Hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák vysvetlil, že je len na zodpovednosti obce, aký účel zadefinuje jednotlivým častiam svojho územia. „Územný plán je na to, aby obec povedala, o čom je každé funkčné využitie plochy na jej území. Napríklad sa niektoré časti obce vyhradia pre rodinné domy, ale nie pre priemyselnú výrobu alebo živočíšnu produkciu, ktoré by mohli spôsobovať hluk či zápach. Je to vecou obecného zastupiteľstva a celý územný plán ide ešte na schválenie ďalším štátnym orgánom,“ priblížil Kaliňák. „Ak má majiteľ nejakú prevádzku, ktorá je v rozpore s územným plánom, tá nemôže vykonávať svoju činnosť,“ dodal.

Hambálek zjavne nechce na zmenu účelu svojej nehnuteľnosti čakať a na motorkárskej akcii v jeho „eventovom areáli“ ostatný víkend hostil tisíce ľudí. Minulú sobotu 30. apríla 2022 sa tam konal „prvý ročník eventu spojený s otvorením motorkárskej sezóny, ktorého sa zúčastnilo približne 3 000 nadšencov motoršportu. Súčasťou programu podujatia bola aj prehliadka amerických muscle cars a prezentácia jázd špičkových slovenských stunt riderov. Podujatie bolo organizačne zabezpečené, ohlásené, bez incidentov a vedené v príjemnej atmosfére“, doplnil Hambálkov právnik.

Práve za podobnú akciu pritom už dostal na jeseň 2019 za porušenie účelu tisíceurovú pokutu od Štátnej stavebnej inšpekcie v Nitre. Podnet na inšpekciu vtedy podali súčasný minister životného prostredia Budaj a jeho terajší štátny tajomník Juraj Smatana. O reakciu sme požiadali aj ich, článok budeme aktualizovať.