Oslávme Deň Európy. Prepojenie trhov nás chráni pred vojnou

Tohtoročné oslavy sa budú konať v tieni vojny, ktorú Európa už nikdy nemala zažiť. Práve to bol po druhej svetovej vojne jeden z hlavných cieľov vytvorenia spoločenstva európskych štátov, základu dnešnej Európskej únie. Po pandemickej pauze sa tento rok oslavy uskutočnia opäť naživo, a to v malom predstihu už 6. mája v Košiciach.

Deň Európy oslavujeme každoročne 9. mája na počesť Schumanovej deklarácie v roku 1950. V tomto slávnom prejave navrhol francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele. Návrh prišiel v čase, keď sa európsky kontinent ešte stále vyrovnával s dôsledkami druhej svetovej vojny. Spoločná produkcia dôležitých komodít mala byť zárukou, že akákoľvek ďalšia vojna v Európe bude nielen nemysliteľná, ale aj hmotne nemožná. Pôvodné spoločenstvo šiestich štátov sa postupne rozrástlo a pretransformovalo na dnešnú Európsku úniu, ktorá má 27 členov. Jedným z nich je od 1. mája 2004 aj Slovensko.

Spoločné záujmy nám zachraňujú životy

„Európska únia je unikátny mierový a demokratický projekt, ktorý nemá vo svete obdobu. Súčasné dianie nám ukazuje, že mierový odkaz je aktuálny aj po vyše 70 rokoch od Schumanovej myšlienky,“ hovorí Robert Sermek, vedúci Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. „Tohtoročný Deň Európy nám má pripomenúť hodnoty Európskej únie, a zároveň pomôcť zamyslieť sa nad tým, akú Európu chceme. Deviateho mája sa totiž zavŕši ročná diskusia európskych občanov o budúcej podobe Únie. Aj preto hlavný slogan tohtoročného Dňa Európy v Košiciach znie: Tvoríme budúcnosť spoločne.“

Ivan Štefanec z Európskej ľudovej strany (EĽS), ktorá je najväčšou stranou v Európskom parlamente, dodáva: „Dovolím si povedať, že dnes nám Európska únia zachraňuje životy, ochraňuje nás od vojny a zabezpečuje suverenitu Slovenskej republiky. Nechcem si ani predstaviť, čo by sa dialo, ak by Slovensko nebolo v EÚ a NATO, Európska únia by neexistovala a dnešné členské štáty EÚ by sledovali len svoje vlastné záujmy bez prepojenia trhov.“

Monika Beňová, ktorá zastupuje Slovensko v europarlamentnej Skupine progresívnej aliancie socialistov a demokratov, považuje Deň Európy za symbol osláv mieru, európskej identity a vzájomnej solidarity členských štátov EÚ: „Schumanova deklarácia stála na začiatku úspešného príbehu súčasného unikátneho integračného modelu. V dnešných časoch neodôvodnenej ruskej agresie na Ukrajine nám pripomína dôležitosť schopnosti nachádzať kompromisy a rozvíjať politickú, ekonomickú, ale aj bezpečnostnú spoluprácu medzi európskymi národmi.“

Slovensko v spolku úspešných

Vstupom do EÚ sa Slovensko stalo súčasťou zoskupenia najúspešnejších krajín. Ako hovorí Vladimír Bilčík z EĽS, členstvo nám pomohlo zvýšiť životnú úroveň a umožnilo spolurozhodovať o spoločnom európskom priestore. Dnešní mladí 18-roční ľudia nezažili nič iné ako členstvo v EÚ, ktorého výhody považujú za nemenné. Je však potrebné pripomínať si, že členstvo v EÚ nie je samozrejmosť.

Europoslanec Michal Wiezik z frakcie Obnovme Európu (RE) zasa zdôrazňuje, že výhody členstva v EÚ vidíme každodenne, aj keď ich možno už ani nevnímame: „To, že nás Európska únia ťahá vpred, vidíme aj na konkrétnych príkladoch ochrany prírody. Pomohla nám napríklad pri ochrane Tichej a Kôprovej doliny vo Vysokých Tatrách, či záchrane hlucháňa, prostredníctvom konkrétnych záväzkov a akcií sa usiluje o obnovu poškodených ekosystémov.“

Narodeninová oslava v predstihu

Oslavy Dňa Európy sa tento rok vracajú naživo a v novom formáte. Európska únia oslavuje narodeniny 9. mája, na Slovensku sa oslava uskutoční už 6. mája. Pripravila ju Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, v spolupráci s mestom Košice. Celodenný program sa presúva z tradičného miesta osláv Hlavnej ulice ku Kinu Úsmev. Programom bude sprevádzať moderátor Jano Gordulič. Čo čaká návštevníkov košických osláv?

Napríklad návšteva Európskej dedinky, kde sa môžu nielen všeličo dozvedieť, ale aj vyhrať v súťažiach a kvízoch. Pripravená je diskusia na tému Budúcnosti Európy, kde europoslanci Ivan Štefanec a Miriam Lexmann, štátny tajomník MZV SR Martin Klus a vedúci Katedry politológie FF UPJŠ Gabriel Eštok budú diskutovať o tom, ako vojna na Ukrajine ovplyvní našu európsku budúcnosť. V rámci Kávy s Európskym parlamentom bude príležitosť osobne są stretnúť a porozprávať s poslancami Európskeho parlamentu aj ďalšími zaujímavými hosťami Dňa Európy. Jedným z hlavných bodov programu bude koncert kapely Komajota, ktorý bude tento rok venovaný všetkým dobrovoľníkom. Večer si hostia budú môcť tiež vychutnať zábavnú talkshow, v ktorej Jano Gordulič vyspovedá hostí z Európskeho parlamentu nielen pracovne, ale aj osobne.

PROGRAM DŇA EURÓPY

10:00 – 17:00 Európska dedinka

10:00 – 17:00 Káva s Európskym parlamentom

15:30 – 16:30 Diskusia Budúcnosť Európy: Ako nás ovplyvní vojna na Ukrajine s europoslancami Ivanom Štefancom, Miriam Lexmann, štátnym tajomníkom Martinom Klusom a vedúcim Katedry politológie FF UPJŠ Gabrielom Eštokom

17:00 – 18:00 Koncert kapely Komajota venovaný dobrovoľníkom

18:30 – 20:00 premietanie filmu Utiecť v rámci festivalu Lux Film Days

20:15 – 21:00 Talkshow s Janom Gorduličom a hosťami:

Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu

Martin Klus, štátny tajomník MZV SR

Stephen Clark, riaditeľ pre Kancelárie EP v členských štátoch

Zuzana Hozlárová, delegátka za Slovensko na Konferencii o budúcnosti Európy