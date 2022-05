Naď: Útok Ruska na Zakarpatskú oblasť zaznamenali aj slovenské radary

Útok Ruska na ukrajinskú Zakarpatskú oblasť zaznamenali aj slovenské radary. Slovensko má v pohotovosti všetky systémy aj prvky protivzdušnej obrany. Rezort obrany robí všetko pre to, aby bola bezpečnosť SR zaistená. Pred rokovaním vlády to deklaroval minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus nemá informácie, že by útok nejako ohrozil obyvateľov Slovenska. Zároveň varoval Ukrajincov, aby nechodili "hore-dole" cez slovensko-ukrajinské hranice.