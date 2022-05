NAŽIVO: Poslanci Fica na väzobné stíhanie nevydali

NAŽIVO: Priamy prenos z NR SR.

V parlamente je všetkých 150 poslancov.

Ako podotkol predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), už dávno plnú sálu nevidel.

Fico to predpokladá napriek tvrdeniu prokurátora, ktorý v žiadosti o vydanie poslanca píše, že poslanec by mal byť vo väzbe len obmedzený čas a argumentuje plánovanými výsluchmi do konca mája.

Bývalý trojnásobný premiér Fico vyhlasuje, že jeho obvinenie je vymyslené a vládnej koalícii ide aj o to, aby Slovensko obletela fotografia, ako má práve on putá na rukách. „Poslanci budú rozhodovať len o tom, či sa ma zbavia alebo nie,“ povedal Fico vo videu na sociálnej sieti.

VIDEO: Fico: Ak si myslia, že ma týmto trestnoprávny naháňaním uštvú, tak sa veľmi mýlia.

Poslanci podľa neho vedia, že žiaden sudca na Špecializovanom trestnom súde sa neodváži neposlať ho do väzby. „Nikto netuší, z čoho som obvinený,“ opakuje Fico.

Podľa uznesenia o obvinenia je Fico spolu s bývalým ministrom vnútra Robertom Kaliňákom, bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom a nitrianskym oligarchom Norbertom Bödörom zo zosnovania zločineckej skupiny.

Fico tvrdí, že tento skutok bol vymyslený, aby vyšetrovanie mohol dozorovať Úrad špeciálnej prokuratúry. Ten vedie Daniel Lipšic, ktorému Fico nadáva do „Matovičových psov“.

„Na čele štátu a represívnych orgánov, ktorí neschopnosť v politickej súťaži riešia zatvorením politického oponenta,“ tvrdí Fico.

Okrem toho je však spolu s Kaliňákom obvinení z prezradenia daňového tajomstva. Ide o prípady Igora Matoviča (OĽaNO) a bývalého prezidenta Andreja Kisku. Fico na svojich tlačovkách počas minulej vlády totiž obvinili Matoviča, že urobil daňový podvod. Rovnako aj Kisku, ten je však z daňového deliktu týkajúceho sa jeho prezidentskej volebnej kampane aj obžalovaný.

„Ani len netušia, ako mi nabíjajú politické baterky. Ak k tomu pridám aj objatia a podania rúk s ľuďmi po celom Slovensku, zdá sa mi, že ich mám nabité na sto percent,“ dodal Fico pred hlasovaním parlamentu.

Proti vydaniu Fica na väzobné stíhanie budú zrejme hlasovať poslanci klubu Smer, zo strany Hlas, ĽS NS a Republika. Rovnako aj nezávislí poslanci okolo Tomáša Tarabu. Klub SaS vyhlásil, že bude za vydanie Fica jednohlasne. Poslanci za stranu Za ľudí budú tiež za. Pridajú sa aj nezaradení poslanci Tomáš Valášek a Miroslav Kollár. Klub Sme rodina má zelenú kartu. Podľa vyjadrení predsedu strany a šéfa parlamentu Borisa Kollára však možno aj celý klub bude za to, aby súd nemohol rozhodovať o väzbe pre Fica. Mandátovo najsilnejší klub OĽaNO tiež zrejme nebude jednotný. Poslankyňa Katarína Hatráková už vyhlásila, že ide o stíhanie poslanca a teda by nemal byť stíhaný väzobne.

„Hnutie OĽaNO sľúbilo, že všetci ľudia sú si rovní pred zákonom. Som hlboko presvedčený, že poslancom nepatrí právo rozhodovať o vine alebo nevine niekoho. To je vec súdu. Je to tretia moc v štáte. Súd by mal posudzovať,či je niekto hodný vydania do väzby alebo nie je hodný vydania do väzby. Každý poslanec, ktorý si toto právo uzurpuje alebo chce ho využívať, a chce byť takým malým sudcom, tak si myslím, že si to príliš užíva, že je poslanom,“ reagoval na ohlasy klubu Matovič.

Tvrdí však, že 96 percent poslancov OĽaNO bude hlasovať za vydanie Fica. Ozývajú sa už aj hlasy, že poslanci, ktorí budú proti, by mali z klubu hnutia OĽaNO odísť.

Napriek tomu môže byť výsledok hlasovania veľmi tesný. Stačí, ak za vydanie bude nadpolovičná väčšina z prítomných poslancov.

Matovič tvrdí, že aj keby Sme rodina podržala Fica, vládna koalícia sa nerozpadne. „Máme urobiť trucovitú tlačovku a odísť z koalície? Aký bude výsledok? Za tri, štyri mesiace budú voľby a Fico s Pellegrinim a fašistami budú mať ústavnú väčšinu. Áno, mrzí ma to, ale napriek tomu budeme pokračovať v tejto koalícii, lebo vyššia berie. A ten vyšší záujem je celkový sľub, ktorý sme ľuďom dali,“ tvrdí Matovič.