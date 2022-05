Možnosť blokovania webov by sa mohla predĺžiť

Na internete by malo byť možné blokovať škodlivý obsah alebo škodlivé aktivity do 30. septembra tohto roka. Navrhujú to vládni poslanci v novele zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorou by sa malo dnes zaoberať plénum parlamentu. Teraz platí, že Národný bezpečnostný úrad môže rozhodnúť o zablokovaní webov do konca júna.