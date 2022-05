Matovič prosí o odpustenie. Pri Ficovi zlyhali jednotlivci, nie ľudia

„Dve z 50 našich poslancov sa rozhodli chrániť nenáležité výhody poslancov, ktoré im po našom zrušení imunity ešte ostali. Bohužiaľ. Prosím o odpustenie a pochopenie, že zlyhali jednotlivci, nie hnutie, ktoré jediné v boji s korupciou dosiaľ nikdy neuhlo,“ tvrdí líder mandátovo najsilnejšieho hnutia na sociálnej sieti.

Matovič si zaspomínal na parlamentné voľby 2020. Vtedy jeho hnutie nepatrilo k favoritom.

„Bol to november 2019, keď naše hnutie OĽaNO všetci premúdrelí komentátori kaviarenských denníkov odpisovali. Na pódiách stáli spolu Kiska, Truban, Beblavý, Hlina a Sulík. Prieskum agentúry FOCUS nám dával tesnú šancu na parlament s 5,6 % … a realitu poznáte. Voľby sme vyhrali s 25 % a spomenutým komentátorom, pánom z pódia a agentúram spadla sánka. Ľudia prekukli faloš a strojenosť samozvaných víťazov a premiérov. Vyhrala úprimnosť a odvaha. ĎAKUJEME,“ obrátil sa Matovič na svojich voličov.

V kampani ho výrazne dopredu posunuli videá z Francúzska, keď na vilu, v ktorej žije bývalý minister za Smer Ján Počiatek, Matovič spolu s najbližšími straníckymi kolegami lepili plagátiky: Toto je majetok Slovenskej republiky. Alebo video z Cypru, keď ukazovali, kde sídlia najväčšie schránkové firmy. Približne mesiac pred voľbami po prvý raz vyskočili preferencie OĽaNO na 20 percent.

„Odvtedy ubehli prestrašné dva roky. Pandémia, ekonomická kríza, inflácia, ceny energií odstrelili dekel, vojna a kríza utečenecká. Napriek tomu, Slovensko to spolu s Vami zvláda – hoci je to pre každého ťažké. Najviac som však hrdý na splnenie kľúčového sľubu – dali sme absolútnu slobodu OČTK, už žiadny statočný vyšetrovateľ nemusí žiť v strachu, že ho niekto stopne … a oni za to idú po zločine ako po údenom,“ vyzdvihuje Matovič, ktorý sa v marci 2020 stal premiérom. Po roku ho koaliční partneri donútili abdikovať. Spúšťačom bol dovoz neschválenej vakcíny Sputnik V na Slovensko.

„Včera sme však zakopli a mňa to veľmi mrzí. Dve z 50 našich poslancov sa rozhodli chrániť nenáležité výhody poslancov, ktoré im po našom zrušení imunity ešte ostali. Bohužiaľ. Prosím o odpustenie a pochopenie, že zlyhali jednotlivci, nie hnutie, ktoré jediné v boji s korupciou dosiaľ nikdy neuhlo,“ hodnotí situáciu zo stredy.

Klub OĽaNO už Romanu Tabák a Katarínu Hatrákovú vylúčil. Obe pritom avizovali, že nebudú súhlasiť s vydaním Fica na väzobné stíhanie. V stredu dopoludnia sám Matovič vysvetľoval, že poslanci majú podľa Ústavy SR hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia.

„Som vám vďačný za vaše podporné správy, aj keď podfarbené smútkom. Som sklamaný z prospechárskej kampane SaS voči nášmu hnutiu. Áno, zlyhanie 2 našich poslankýň z 50 ušetrí Ficovi pár týždňov na slobode, čo by podľa prokuratúry Fico strávil vo väzbe – ale pred pokračovaním vyšetrovania ho to ničím nechráni. Keď nám to ale vyčíta strana a jej predseda, ktorí len kvôli svojmu egu povalili Radičovej vládu a vybavili 8 rokov vlády smeráckej mafie so všetkými tragickými následkami, je to až smutnosmiešne,“ dodal Matovič s odkazom na SaS.

Lebo líder SaS Richard Sulík mu hneď po hlasovaní odkázal, že už sa OĽaNO nebude môcť označovať za protikorupčné hnutie. Poslankyňa Janka Bittó Cigániková (SaS) dokonca prišla na tlačovú besedu OĽaNO a verejne sa s lídrami obyčajných pohádala.

Parlament rozhodovať o vydaní bývalého trojnásobného premiéra Roberta Fica (Smer) na väzobné stíhanie. Fico je spolu s bývalým ministrom vnútra Robertom Kaliňákom, bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom a nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom obvinený zo zosnovania zločineckej skupiny. Fico a Kaliňák sú obvinení aj z prezradenia daňového tajomstva, ktoré sa týkalo práve Matoviča a bývalého prezidenta Andreja Kisku.