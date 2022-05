Politológ Koziak: Nevydanie Fica je Matovičovo najväčšie fiasko

Je to problém hodnotový, politický aj osobný. Pre koalíciu je to vizitka, že protikorupčný étos, na ktorom koalícia vznikla, je už minulosťou. Mali výnimočnú možnosť svojho oponenta politicky poškodiť. Vládna koalícia sa dopustila veľkej politickej chyby, hodnotí politológ z Vysokej školy politických a spoločenských vied Kutná Hora Tomáš Koziak.

Matovič toto hlasovanie musí podľa neho brať veľmi osobne, predovšetkým od vlastných poslancov. OĽaNO by k nim malo zaujať veľmi jednoznačný postoj aj za cenu, že by to oslabilo poslanecký klub.

Ako hodnotíte nevydanie Fica na väzobné stíhanie?

Táto koalícia prežila obdobie pandémie aj veľké hospodárske otrasy, ale toto môže koalíciu pochovať. Nie v zmysle, že by sa rozpadla, ale že by bola ešte schopná prijať nejaké zásadnejšie a zložitejšie zákony, ktoré by si vyžadovali zložitejší kompromis.

Prečo? Aké môžu byť dôsledky tohto hlasovania?

To, čo sa stalo, má z môjho pohľadu veľmi vážne dôsledky. Je to problém hodnotový, politický aj osobný. Pre koalíciu je to vizitka, že protikorupčný étos, na ktorom koalícia vznikla, je už minulosťou. V tomto prípade išlo aj o podozrenia z korupčného správania človeka, ktorý je touto koalíciou dlho označovaný za pôvodcu kasty „našich ľudí“ a zakladateľa korupcie v celej štátnej správe. V tomto prípade teda išlo o hodnotový problém. Druhý dôsledok je politický. O vine alebo nevine by mali v každom prípade rozhodovať súdy. Táto koalícia ale mala výbornú možnosť, ako poškodiť svojho najväčšieho politického oponenta. Oni brojili proti Ficovi a jeho správaniu a práve preto vyhrali voľby. Mali výnimočnú možnosť svojho oponenta politicky poškodiť. Vládna koalícia sa ale dopustila veľkej politickej chyby.

Čítajte viac Poslanci Fica na väzobné stíhanie nevydali

Fica pred vydaním zachránilo najmä koaličné hnutie Sme rodina. Všetci 17 členovia ich klubu sa pri hlasovaní jednotne zdržali, napriek tomu, že deklarovali zelenú kartu či slobodné hlasovanie. Ako to hodnotíte?

Nemožno ich obviniť z toho, že nehlasovali slobodne. Takéto jednotné zdržanie sa hlasovania vzbudzuje pochybnosť o tom, že nešlo o koordinované hlasovanie. Pokiaľ by to bolo voľné, takýto jednotný postoj by bolo veľmi ťažko dosiahnuť. Vzhľadom na úplne jednotný postoj celého poslaneckého klubu možno predpokladať, že naozaj išlo o koordinovanú záležitosť. Táto politická chyba mohla byť spôsobená aj tým, že si Sme rodina pripravuje pôdu pre situáciu po ďalších parlamentných voľbách, kedy by Robertovi Ficovi boli ďalšou drahou nevestou, ako bol Boris Kollár pri skladaní súčasnej vládnej koalície. Všetko nasvedčuje tomu, že Boris Kollár týmto hlasovaním Ficovi politicky podal ruku. Toto hlasovanie je najlepším príkladom toho, že Boris Kollár je schopný Fica podržať a vstúpiť s ním aj do ďalšej vlády.

Akou vizitkou je toto hlasovanie pre lídra koalície Igora Matoviča?

Práve Matovič organizoval protesty proti Ficovi, pretože ten je podľa neho skorumpovaný, porušoval zákony a umožnil situáciu, ktorá zo Slovenska urobila polomafiánsky štát. Matovič zvykol o Ficovi hovoriť, že má na rukách krv. Fico je podozrivý zo spáchania skutku, ktorý sa priamo týka Matoviča a jeho daňovej minulosti. Matovič toto musí brať veľmi osobne, a to predovšetkým vo vzťahu k hnutiu OĽaNO. Tí ľudia vstupovali s Matovičom do jedného politického hnutia a vedeli, že teraz polícia deklaruje dôkazy o Ficovom šikanovaní Matoviča. Teraz ale títo ľudia Matoviča osobne nepodporili, a, naopak, podporili Fica. Povedal by som, že je to najväčšie fiasko Igora Matoviča od začiatku tohto funkčného obdobia.

Ficovo vydanie nepodporil bývalý kandidát OĽaNO Ján Krošlák, ktorý už ale ich poslanecký klub dávnejšie opustil, ale ani Katarína Hatráková či Romana Tabák. Ich kolegovia deklarovali, že ak bude niekto hlasovať inak, nemá v hnutí OĽaNO čo hľadať. Čo predpokladáte, že s nimi bude?

Večer, keď budú toto hlasovanie v hnutí OĽaNO preberať, bude pre Igora Matoviča si veľmi ťažký. Toto by malo byť jednoznačne na odchod týchto ľudí. Veď svojím postojom popreli to, kvôli čomu vraj vstupovali do OĽaNO. Veď práve oni boli jednoznačne definovaní ako protikorupčné hnutie. Pritom aj osoba, ktorá je za ten korupčný marazmus zodpovedná, bola priamo označená. Pokiaľ týmto ľuďom nestačilo, že polícia má proti Ficovi dostatočné dôkazy, asi vstupovali do OĽaNO z iných pohnútok. Pani Hatráková je síce členkou hnutia OĽaNO, no kandidovala ako zástupkyňa Kresťanskej únie. To je ale len technická záležitosť. Každopádne by malo OĽaNO k týmto ľuďom zaujať veľmi jednoznačný postoj aj za cenu, že by to oslabilo poslanecký klub. Pre OĽaNO ide o principiálnu záležitosť. Ak sa na nich nemôžu spoľahnúť v takýchto dôležitých hlasovaniach, títo ľudia sú im zbytoční. V tomto prípade išlo o také kľúčové hlasovanie, že by som sa nečudoval aj prípadným náznakom korupčného správania, napríklad nejaké sľuby do budúcnosti.

Ak je vydanie poslanca ústavnou poistkou pred politickým umlčiavaním opozície, je výsledok tohto hlasovania aj spochybnením dlhodobo slabnúcej pozície ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) a vyjadrením nedôvery v zákonnosť a objektívnosť vyšetrovania?

Toto hlasovanie ale bolo najmä politické. Nemožno tvrdiť, že toto hlasovanie bolo založené na nejakých právnych argumentoch. Veď tí poslanci nie sú právnici a nemajú kvalifikáciu na to, aby posudzovali právnu argumentáciu. V tomto prípade nemožno nič vyčítať ministrovi Mikulcovi. To, či polícia svoju prácu zvládla, musí posúdiť na to príslušný orgán, a tým je súd. Veď napríklad Romana Tabák, pri všetkej úcte, nemá ako ani prečo odborne posudzovať argumentáciu vyšetrovateľa či prokurátora. Ona to môže posúdiť maximálne z politického hľadiska, lebo jej je ako poslankyni príslušné. Preto toto nemožno prisudzovať ako zlyhanie Romanovi Mikulcovi.

Pri úsmeve zadržaného Roberta Kaliňáka sa viacerí komentátori domnievali, že Ficovo väzobné stíhanie a rola martýra by Smeru pomohli. Aj napriek jeho nevydaniu sa práve Fico zdá ako víťaz. Kto bude z tohto hlasovania najviac ťažiť?

Tejto koalícii to určite nepomôže. Najviac to pomôže Robertovi Ficovi, a to z niekoľkých dôvodov. Ostane na slobode a môže teoreticky ovplyvňovať potenciálnych svedkov či vyšetrovanie. Ficovi to ale nepomôže len trestnoprávne, ale aj politicky. Môže argumentovať tým, že argumenty prokurátora neboli také silné a uznali to aj samotní poslanci vládnej koalície. To mu bude určite voda na mlyn a práve spochybňovanie objektivity jeho vyšetrovania budeme teraz často počúvať. Museli s týmto počítať aj poslanci vládnej koalície, ktorí hlasovali proti jeho vydaniu.