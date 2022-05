Zostávam na čele vlády. Neustúpim mafii. Nevzdávam to, vyhlásil Heger

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) neskrýva sklamanie z hlasovania parlamentu. "Orgány činné v trestnom konaní majú slobodu výkonu spravodlivosti a rozhodovania. To je jeden z dôvodov, prečo som rozhodnutý naďalej stáť na čele vlády," reaguje v oficiálnom vyhlásení.

„Poslanci mali jedinečnú príležitosť dokázať, že časy, kedy má poslanec nezaslúžené privilégiá, sú preč. Nestalo sa tak, lebo poslanci koaličnej strany Sme rodina a, žiaľ, aj dve poslankyne OĽaNO mali na vec iný názor,“ konštatuje Heger. Podľa neho títo poslanci nechceli pochopiť, že ústavná poistka, ktorá hovorí o súhlase parlamentu s vydaním poslanca do väzby, platí len „pre naozaj extrémne prípady, keď sa demokracia zvrháva na totalitu a štátne orgány konajú protizákonne“.

Podľa Hegera to však nie je prípad Roberta Fica. „Panie poslankyne Hatráková a Tabák už nie sú členkami poslaneckého klubu OĽaNO. Toto je jediný dôsledok, ktorý sme mohli voči nim uplatniť, a ten sme aj urobili,“ vysvetľuje premiér, ktorý je členom predsedníctva OĽa­NO.

Tvrdí, že hnutie zostáva protikorupčné. „Klame ten, kto tvrdí opak,“ podčiarkuje premiér. Uvedomuje si, že hoci z päťdesiatky poslancov OĽaNO za vydanie hlasovalo 48, nestačilo to. „Robert Fico bude trestne stíhaný na slobode,“ dodáva s tým, že polícia môže ďalej pracovať. „Majú slobodu výkonu spravodlivosti a rozhodovania a je to práve táto vláda, ktorá im túto slobodu dala,“ prizvukuje Heger. „To je jeden z dôvodov, prečo som rozhodnutý naďalej stáť na čele vlády a neustupovať mafii,“ vyhlásil predseda vlády.

Druhým dôvodom sú reformy. „Osobitne reformy z plánu obnovy, ktorý má stále dôveru vládnej koalície i Európskej komisie. Áno, ide to niekedy pomaly, občas to niekde viazne, zadrháva sa, ale beriem to ako súčasť zápasu o lepšie Slovensko,“ mieni.

„Za dva roky sme zažili momenty, že v kľúčových situáciách sme sa nemohli spoľahnúť na koaličného partnera, ale dokázali sme presadiť správne veci. Moja vláda musí byť reformná, nie udržiavacia, musí meniť Slovensko k lepšiemu, nie kúriť a svietiť. Iba vtedy to má pre mňa ešte zmysel,“ tvrdí Heger a vyvracia tak úvahy na tému, či sa súčasná vládna štvorkoalície nestane v najbližšom období trojkoalíciu.