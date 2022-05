Hamran odmietol, že by vyšetrovateľ NAKA zasahoval do nezávislosti súdu

Policajný prezident Štefan Hamran odmietol, že by vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pri svojom postupe na Okresnom súde Bratislava III zasiahol do právomocí alebo do nezávislosti súdu. Podľa šéfa polície sa vyšetrovateľ správal zdržanlivo aj napriek tomu, že mu na súde odmietli vydať spis, ktorý žiadal. Okolnosti zásahu polície prišiel Hamran vysvetľovať na zasadnutie parlamentného brannobezpečnostného výboru.