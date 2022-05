Slovenské zbrojárstvo ožíva

„Absolvovali sme ďalšie zo série stretnutí nielen so spoločnosťami, s ktorými počítame pri realizácii tohto projektu, ale aj s fínskou spoločnosťou Patria. Rokovania prebiehajú dobre. Napriek tomu, že podpísať chceme všetky kontrakty na viacerých úrovniach do konca septembra, vyzerá to, že ich môžeme podpísať už v priebehu júla,“ vyhlásil minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) po stretnutí so zástupcami spoločností slovenského obranného priemyslu v priestoroch spoločnosti Konštrukta Defence v Dubnici nad Váhom.

Slovensko v prvej fáze projektu, ktorý 30. marca schválila vláda, nakúpi od Fínska 76 bojových obrnených vozidiel 8 × 8. Cena za celú zákazku vrátane logistickej podpory a munície bude 447 miliónov eur. Súčasťou kontraktu je aj uzatvorenie opcie na dodávky vozidiel v ďalších fázach projektu. Dokopy tak má ministerstvo od Fínov nakúpiť až 500 vozidiel v odhadovanej hodnote 2,7 miliardy eur.

Prvé vozidlá by mali prísť už do ôsmich mesiacov od podpisu zmlúv. Prvých desať transportérov budú sanitné vozidlá a po nich budú nasledovať aj veliteľské a napokon aj bojové. Do tohto procesu budú výrazne zapojené slovenské spoločnosti. „Nepoznám na Slovensku lepší projekt so zapojením obranného priemyslu, ako aj s pozitívnym dosahom na zamestnanosť a štátny rozpočet,“ vyhlásil minister obrany Jaroslav Naď.

„Zapojenie slovenského obranného priemyslu bude komplexné v celom rámci vozidla. Verím, že to bude nielen úspešný príbeh Slovenska. Je to dlhodobý projekt pre veľa ľudí s veľkou pridanou hodnotou,“ zdôraznil Naď.

„Budú zapojené pozície od základných montážnych prác až po manažérske funkcie. Je to veľký a dlhodobý projekt. Budeme preto veľmi radi, ak si aj na stredných školách vychováme personál, ktorý bude žiť s tou technikou celý životný cyklus,“ dodal šéf spoločnosti Konštrukta Defence Alexander Gurský.

Aj na ďalší predaj

Primárnym kontraktorom s fínskou spoločnosťou Patria bude práve štátna akciová spoločnosť Konštrukta Defence, ktorá je súčasťou koncernu DMD Group. „Vláda chce mať jasnú kontrolu nad manažmentom celého tohto projektu. Zároveň je to istota bezpečnosti dodávok v prípade krízy. Aj preto sme trvali na tom, aby veľká časť prác na novom vozidle bola realizovaná na Slovensku,“ podotkol Naď. Na Slovensku má byť podľa ministra preinvestovaných až 40 percent hodnoty kontraktu. „Konštrukta Defence bude robiť nielen projektový manažment, ale aj súčasti na šasi a bude zodpovedná aj za výrobu a inštaláciu bojového priestoru vozidla, integráciu a montáž, následne za finálne skúšky, dodanie vozidla a nakoniec aj za servis,“ priblížil Naď.

Participovať na výrobe bude aj spoločnosť CSM Industry z Tisovca, ktorá bude zodpovedná za podvozok vozidla, informačné a komunikačné technológie dodá Aliter Technologies z Bratislavy a pancier vozidla vyrobí Winfa z Trnavy. Palebnú vežu dodá spoločnosť EVPÚ z Dubnice nad Váhom, kanón bude vyrábať štátna firma z Dubnice ZŤS Špeciál, VRM dodá simulátory a muníciu bude dodávať pološtátna spoločnosť ZVS Holding tiež z Dubnice.

Foto: Robert Hüttner, Pravda naď gurský zekucia škultéty Konštrukta-Defence Zľava: predseda predstavenstva spoločnosti Konštrukta-Defence Alexander Gurský, minister obrany Jaroslav Naď, národný riaditeľ pre vyzbrojovanie Jozef Zekucia a generálny riaditeľ spoločnosti DMD Group Štefan Škultéty.

Prvých osem vozidiel sa vyrobí vo Fínsku, postupne sa však bude výroba priebežne posúvať na Slovensko. „Už tam prídu zamestnanci slovenských firiem, aby sa naučili realizovať výrobu,“ priblížil Naď. „Samotná výroba vozidiel sa na Slovensku presunie asi koncom roku 2023. Po prípadných úpravách už ďalšie vozidlá budú robené u nás,“ vysvetlil.

Slovensko by v prípade úspešných rokovaní s fínskou stranou mohlo v budúcnosti tieto transportéry vyrábať aj pre ďalšie krajiny. „Už teraz rokujeme so spoločnosťou Patria o ďalších potenciálnych odberateľoch tohto vozidla. Aj ja osobne rokujem s ministrom obrany jednej európskej krajiny o takejto možnosti. Budeme o tom hovoriť ďalej, keď bude o čom hovoriť,“ doplnil.

Húfnice Zuzana

Aj v čase ministrovho stretnutia so zástupcami domáceho obranného priemyslu v hale spoločnosti Konštrukta Defence prebiehala montáž slovenských húfnic Zuzana 2. Nákup autonómnych delostreleckých zbraňových systémov so samočinným nabíjaním v počte 25 kusov za 175 miliónov eur schválila vláda ešte v roku 2018. V súčasnosti v dubnickej fabrike finišujú montáž posledných objednaných kusov.

Prvých deväť kusov samohybných kanónových húfnic bolo vlani v novembri nasadených v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO (eFP) v Lotyšsku spolu s 21. samohybným delostreleckým oddielom Michalovce. Čoskoro dokončená séria druhej generácie delostreleckých systémov tak doplní 16 húfnic Zuzana 2 000, ktoré armáda nakúpila ešte medzi rokmi 1998 a 2000.

Zároveň Naď koncom apríla potvrdil rokovania o predaji neznámeho počtu húfnic Ukrajine. Tá by sa tak po Grécku mohla stať len druhou krajinou, ktorej by Slovensko tento vysokoúčinný delostrelecký systém dodalo. Ak by sa kontrakt podarilo sfinalizovať, bol by to jeden z najväčších exportných zbrojárskych úspechov Slovenska za ostatné dekády.

Okrem slovenských húfnic už v Dubnici nad Váhom začali aj s plnením čerstvo uzatvoreného kontraktu na opravu a modernizáciu ukrajinskej bojovej techniky. V prvej objednávke má ísť podľa ministerstva obrany o desiatkach kusov obrnených vozidiel BRDM-2.

„Kontrakt je na komerčnej báze. Všetko sa objednáva a je platené. Začíname prvotnou generálnou opravou a modernizáciou techniky BRDM-2. Postupne sa táto bude rozširovať o rôzne typy techniky. Počty techniky na základe požiadavky ukrajinskej strany nebudem špecifikovať. Opravy sa začali realizovať včerajším dňom,“ priblížil šéf spoločnosti Konštrukta Defence Alexander Gurský.

O bezpečnosť Slovenska v tejto súvislosti Naď obavy nemá. „Uvedomujeme si, samozrejme, že na Ukrajine prebieha ruská agresia, ktorá už zasahuje aj oblasti v blízkosti našich hraníc. Veľmi intenzívne ale dbáme na bezpečnosť našich podnikov. Primárne by som sa ale priamych útokov na našom území nebál. Verím tomu, že Vladimír Putin do tohto nepôjde, ale my, samozrejme, nič nepodceňujeme a robíme opatrenia na zvýšenie bezpečnosti našich podnikov,“ dodal Naď.