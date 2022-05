Matovič sám sebe vylepil facku. Fico vedie 2:0

Prezidentské voľby sú ďaleko, ale Smer aj OĽaNO tlčú do Zuzany Čaputovej. Prečo? „Je najvyšší čas oslabiť toho, kto udržiava rovnováhu, lebo je nepriateľom extrému,“ povedal Marián Repa.

Parlament nedal súhlas na väzobné stíhanie predsedu Smeru Roberta Fica, ktorý je obvinený z viacerých trestných skutkov. Chýbali dva hlasy. Patrili dvom poslankyniam z klubu hnutia OĽaNO, Romane Tabák a Kataríne Hatrákovej.

„Je to najväčšia politická chyba lídra Igora Matoviča, mal s nimi rokovať, a s každým ešte pred hlasovaním,“ povedal v podcaste Počúvajte pravdu Marián Repa. Podľa neho je to výsledok amatérskeho politického prístupu Matoviča, ktorý by bol v kľúčových momentoch nepredstaviteľný za čias expremiérov Mikuláša Dzurindu či Roberta Fica.

Šok, ktorý nastal po hlasovaní v parlamente, má podľa komentátora denníka Pravda len dve riešenia. Buď odíde z koalície hnutie Sme rodina, ktorého poslanci sa pri hlasovaní zdržali, alebo liberálna SaS.

„Matovič namiesto toho, aby sa zbavil Borisa Kollára (Sme rodina), hecuje k odchodu Richarda Sulíka (SaS),“ konštatoval. Pre priaznivcov koalície je to nepochopiteľné, nakoľko pri hlasovaní zlyhali poslanci Sme rodina, pričom liberáli boli za súhlas na väzobné stíhanie Fica.

„Neviem prečo prešľapy Kollárovcov u Matoviča prechádzajú, a pritom Kollár v koalícii blokuje všetko, čo sa dá,“ dodal Repa. Je presvedčený, že hnutie Sme rodina „to hrá na obe strany“. Teda nesúhlasom koketuje aj s opozičnými stranami. Čo podľa komentátora potvrdzuje záujem o prípadnú spoluprácu s opozíciou aj po ďalších parlamentných voľbách.

Upozornil, že situácia sa vyvíja v prospech lídra opozície Roberta Fica: „ Dosiahol nielen svoje stíhanie na slobode, ale úspešne rozhádal celú koalíciu.“ Zásluhu na tom Repa nepripisuje Ficovi, ale neobratnému a do seba zahladenému Matovičovi.

Témou podcastu sú aj ostatné útoky na prezidentku Zuzanu Čaputovú zo strany opozície aj koalície. Prečo prekáža Ficovi aj Matovičovi, keď voľby hlavy štátu sú ešte ďaleko?

Repa upozornil na to, že Čaputová reprezentuje vyváženosť a stabilitu. Čo Smeru aj OĽaNO chýba. Ľavičiari sa posunuli do extrému, a Matovič je politik, ktorému sa nedá dôverovať, čo je tiež mimo štandardnú politickú ponuku. „Je najvyšší čas oslabiť toho, kto udržiava rovnováhu, lebo je nepriateľom extrému,“ vysvetlil komentátor Pravdy. Je presvedčený, že oba politické subjekty postavia do súboja o prezidentský palác svojich kandidátov, a už teraz sa začínajú na zápas pripravovať.

Ako bude pokračovať koalícia, a zachráni ju premiér Eduard Heger (OĽaNO)? Kde posunul stranu Smer míting v Nitre? Bude sa poslanecký klub OĽaNO ďalej rozpadávať? V čom bude situácia ďalších prezidentských volieb iná ako tých posledných? Nalaďte si podcast Počúvajte pravdu s Mariánom Repom, komentátorom denníka Pravda.