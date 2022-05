Koalícia opäť raz rieši otázku svojej existencie

Igor Matovič, šéf mandátovo najsilnejšieho koaličného hnutia OĽaNO, sa verejne ospravedlnil. „Zakopli sme a mňa to veľmi mrzí. Prosím o odpustenie a pochopenie, že zlyhali jednotlivci, nie hnutie,“ napísal na sociálnej sieti. S Katarínou Hatrákovou a Romanou Tabák, ktoré nezahlasovali za vydanie Fica, sa klub porátal ešte v stredu večer a obe vylúčil. V tejto chvíli nie je jasné, či zostanú nezaradené, alebo po nich siahne ktorýkoľvek poslanecký klub. Okrem SaS. Lebo tá by najradšej poslala preč z koalície poslancov zo Sme rodina.

No a Matovič prezradil, že odísť môže aj SaS. Vraj ak na budúci týždeň príde na vládu avizovaná pomoc rodinám a protiinflačné opatrenia, ktoré podľa nich nemajú dostatočný finančný základ, tak liberáli buchnú dverami.

VIDEO: Rozčúlená Bittó Cigániková vyskočila na Matoviča a Pročka po hlasovaní o Ficovi.

Zo sporu o vydanie Fica sa tak stal spor koaličný. „Potenciál pre vytvorenie inej väčšiny v Národnej rade pri súčasnom rozložení síl je takmer nulový a len ťažko predstaviteľný,“ hodnotí situáciu politológ zo Slovenskej akadémie vied Juraj Marušiak.

Aj Peter Pčolinský zo Sme rodina uznáva, že bez SaS by koalícia skončila. Menšinová vláda totiž nemá zmysel. To by znamenalo predčasné voľby. V preferenciách však už takmer dva roky vedie Hlas Petra Pellegriniho, odštiepenec Smeru, ktorý neprešiel voľbami. Smer sa dokázal zmobilizovať, už dlhodobo dosahuje v prieskumoch dvojciferný výsledok. So SaS sa v podstate bije o druhé a tretie miesto v rebríčku preferencií.

Ďalším stranám by nedalo hlas ani desať percent voličov.

VIDEO: Vyhodí Heger Sme rodina z koalície? Čo vyčíta Matovičovi?

„Ak by sa teraz konali voľby, len ťažko si viem predstaviť vládu, v ktorej by nebola SaS. Ak SaS nechce vládnuť s niekým z terajšej opozície, tak nemá na výber iného partnera ako OĽaNO,“ upozorňuje Marušiak.

Do parlamentu by sa mohli dostať aj strany ako Progresívne Slovensko či KDH. „Reálne buď bude pokračovať súčasná koalícia s menšími obmenami, alebo sa moci ujme terajšia opozícia,“ zdvíha politológ varovný prst.

Napriek silným rečiam vládnych politikov si myslí, že koalícia sa nerozpadne. „Jedna vec, ktorá ich stále drží, je odpor voči Ficovi a strach z toho, že by sa k moci dostala práve súčasná opozícia,“ dodáva Marušiak.

Tak možno vnímať aj čerstvé vyhlásenie premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), ktorý oficiálne tvrdí: Som rozhodnutý naďalej stáť na čele vlády a neustupovať mafii. Hovorí, že má na to dva dôvody. Prvým je sloboda orgánov činných v trestnom konaní. A druhým sú reformy. Hoci, ako uviedol v oficiálnom vyhlásení, niekedy idú pomaly, občas viaznu, ale „berie to ako súčasť zápasu o lepšie Slovensko“.

VIDEO: Romana Tabák: Za hlasovaním si stojím.

----

Koalíciu prekvapil či zaskočil výsledok hlasovania. Dva hlasy chýbali, aby plný parlament – naozaj prišlo všetkých 150 poslancov – dovolil súdu, aby sa zaoberal žiadosťou na Ficovu väzbu. Klub Sme rodina sa zdržal. Predseda parlamentu a šéf tohto hnutia ešte minulý týždeň vysvetľoval, že ak „by Fica prichytili s puškou nad mŕtvolou, nemá problém ho poslať do väzby“. Podľa neho je však obvinenie zo zosnovania zločineckej skupiny vymyslené.

Pčolinský zasa vysvetľoval, že poslanci Sme rodina sa pri hlasovaní zdržali preto, lebo medzi poškodenými je práve Kollár. Z uznesenia o obvinení vyplýva, že Smer si pýtal od štátnych inštitúcií informácie o Kollárovi a jeho komunikácii s chovankyňou zariadenia Čistý deň.

Hnev v koalícii sa však nepreniesol na kollárovcov. SaS a OĽaNO sa pohádali v priamom prenose. Líder liberálov Richard Sulík krátko po hlasovaní odkázal Matovičovi, že už nemôže OĽaNO označovať za protikorupčné hnutie. Matovič mu to vrátil.

Okrem toho, že vyzradil možný odchod SaS z koalície, zbiera si už preventívne argumenty, prečo sa koalícia môže rozpadnúť.

„Bol to november 2019, keď naše hnutie OĽaNO všetci premúdrelí komentátori kaviarenských denníkov odpisovali. Na pódiách stáli spolu Kiska, Truban, Beblavý, Hlina a Sulík. Prieskum agentúry FOCUS nám dával tesnú šancu na parlament s 5,6 % … a realitu poznáte. Voľby sme vyhrali s 25 % a spomenutým komentátorom, pánom z pódia a agentúram spadla sánka. Ľudia prekukli faloš a strojenosť samozvaných víťazov a premiérov. Vyhrala úprimnosť a odvaha,“ obrátil sa Matovič na svojich voličov na sociálnej sieti.

VIDEO: Bittó Cigániková po hádke s OĽaNO.

V kampani ho výrazne dopredu posunuli videá z Francúzska, keď na vilu, v ktorej žije bývalý minister za Smer Ján Počiatek, Matovič spolu s najbližšími straníckymi kolegami lepili plagátiky: Toto je majetok Slovenskej republiky. Alebo video z Cypru, keď ukazovali, kde sídlia najväčšie schránkové firmy. Približne mesiac pred voľbami po prvý raz vyskočili preferencie OĽaNO na 20 percent.

„Odvtedy ubehli prestrašné dva roky. Pandémia, ekonomická kríza, inflácia, ceny energií odstrelili dekel, vojna a kríza utečenecká. Napriek tomu, Slovensko to spolu s vami zvláda – hoci je to pre každého ťažké. Najviac som však hrdý na splnenie kľúčového sľubu – dali sme absolútnu slobodu OČTK, už žiadny statočný vyšetrovateľ nemusí žiť v strachu, že ho niekto stopne … a oni za to idú po zločine ako po údenom,“ vyzdvihuje Matovič, ktorý sa v marci 2020 stal premiérom. Po roku ho koaliční partneri donútili abdikovať. Spúšťačom bol dovoz neschválenej vakcíny Sputnik V na Slovensko.

VIDEO: Fico: Ďakujem každému poslancovi, ktorý ma podporil.

„Som vám vďačný za vaše podporné správy, aj keď podfarbené smútkom. Som sklamaný z prospechárskej kampane SaS voči nášmu hnutiu. Áno, zlyhanie 2 našich poslankýň z 50 ušetrí Ficovi pár týždňov na slobode, čo by podľa prokuratúry Fico strávil vo väzbe – ale pred pokračovaním vyšetrovania ho to ničím nechráni. Keď nám to ale vyčíta strana a jej predseda, ktorí len kvôli svojmu egu povalili Radičovej vládu a vybavili 8 rokov vlády smeráckej mafie so všetkými tragickými následkami, je to až smutnosmiešne,“ dodal Matovič s odkazom na SaS.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) je miernejší vo vyjadrovaní. „Poslanci mali jedinečnú príležitosť dokázať, že časy, keď má poslanec nezaslúžené privilégiá, sú preč. Nestalo sa tak, lebo poslanci koaličnej strany Sme rodina a, žiaľ, aj dve poslankyne OĽaNO, mali na vec iný názor,“ konštatuje Heger. Podľa neho títo poslanci nechceli pochopiť, že ústavná poistka, ktorá hovorí o súhlase parlamentu s vydaním poslanca do väzby, platí len „pre naozaj extrémne prípady, keď sa demokracia zvrháva na totalitu a štátne orgány konajú protizákonne“.

Parlament rozhodoval o vydaní bývalého trojnásobného premiéra Roberta Fica (Smer) na väzobné stíhanie. Fico je spolu s bývalým ministrom vnútra Robertom Kaliňákom, bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom a nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom obvinený zo zosnovania zločineckej skupiny. Fico a Kaliňák sú obvinení aj z prezradenia daňového tajomstva, ktoré sa týkalo práve Matoviča a bývalého prezidenta Andreja Kisku.

Zo 150 poslancov bolo za vydanie Fica 74.