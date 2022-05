Prezidentka zváži v súvislosti s nenávistnými prejavmi voči nej právne kroky

Prezidentka Zuzana Čaputová bude zvažovať ďalšie právne kroky v súvislosti s nenávistnými prejavmi voči jej osobe. Uviedla to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Reagovala tak na vulgárne prejavy, ktoré zazneli na prvomájovom proteste v Nitre organizovaným opozičným Smerom.

„Nemyslela som si, že strana trojnásobného premiéra môže byť súčasťou takejto kultúry,“ vyhlásila prezidentka. Takéto prejavy nevníma negatívne len v súvislosti s jej osobou, ale aj vzhľadom k tomu, „čo to robí so spoločnosťou“.

Politici podľa jej slov nastavujú úroveň komunikácie a štandardy správania. „Ľudia odmietli takéto vulgárne správanie, a to je dobrý signál, že takúto politiku ľudia nechcú,“ podotkla hlava štátu.

Časť poslancov parlamentu podľa nej nevydaním šéfa Smeru Roberta Fica na rozhodovanie súdu vyjadrila falošnú solidaritu. „Nemyslím si, že je to prehra, je to škrabanec,“ povedala prezidentka.

Vyhlásila, že politici nemajú zasahovať do vyšetrovania skutkov politikov okrem jediného prípadu, keď dávajú súhlas na to, aby súd rozhodol o väzobnom stíhaní. Tvrdí, že poslanci sa nemali zaoberať dôkazmi, lebo „to je úloha súdu“.

V súvislosti so stíhaním opozičného politika hovorí o teste pre demokraciu. Procesy majú podľa jej slov byť v súlade so zákonom. „Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa tak nedialo,“ dodala prezidentka.

Čaputová v diskusnej relácii tiež uviedla, že neočakáva, že by sa jej minister financií a šéf OĽaNO Igor Matovič ospravedlnil za slová o „falošnej a zákernej žene“.

„Zdá sa, že jeho miera nedôvery voči mojej osobe je veľmi hlboká,“ povedala prezidentka. Ako ďalej uviedla, do politiky sa neprišla hádať, a preto nebude nič odkazovať.

„Tieto veci musíme prekonať a pokiaľ ja aj minister Matovič zastávame verejnú funkciu, sme povinní spolupracovať a vedieť komunikovať,“ dodala s tým, že dvere paláca má otvorené. Politika by podľa jej slov nemala byť o osobných invektívach, ale o riešení problémov spoločnosti. „Toto je, žiaľ, ako keby na druhej koľaji,“ podotkla hlava štátu.