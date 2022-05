Marušiak: Matovič má talent strhnúť pozornosť na seba

Myslí si, že okrem Sme rodina nemá žiadna koaličná strana v prípade predčasných volieb možnosť dostať sa opäť k moci. Hoci hlavnou témou týždňa bolo vydanie Fica pred súd, pozornosť aj tak na seba stiahol predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič. Marušiak tvrdí, že on na to má politický talent.

Čo znamená výsledok hlasovania o vydaní Roberta Fica na väzobné stíhanie pre klub OĽaNO?

Zatiaľ to na masívny rozkol nevyzerá. Klub má o dvoch poslancov menej a vyzerá to tak, že tieto poslankyne budú v opozícii alebo sa stanú súčasťou klubu Sme rodina. Pre klub OĽaNO to je oslabenie. Nielen v parlamente, ale aj vo vzťahu k ostatným koaličným partnerom. Predvídateľnosť konania ich poslancov predstavuje problém a práve otázka stíhania Roberta Fica bola jednou z kľúčových politických priorít. Nedá sa však povedať, že to bola priorita zakotvená v Programovom vyhlásení vlády.

Dá sa povedať, že dve poslankyne hnutie zradili alebo skôr je to, že 48 poslancov z OĽaNO to zvládlo?

Pre OĽaNO je to strata prestíže a problém z hľadiska perspektív do budúcnosti. Uprostred svojho vládnutia zažilo obrovskú blamáž.

Je to aj naďalej protikorupčné hnutie?

A bolo ním?

Do parlamentu sa dostalo najmä vďaka poukazovaniu na korupčnú činnosť.

To, či bude Fico vo väzbe, alebo nie, neznamená, že prestáva byť trestne stíhaný či obvinený. Protikorupčné hnutie je len o rétorike. Aj OĽaNO má za obdobie vládnutia svoje škandály, svoju kultúru „našich ľudí“, ako sa ukázalo už pri vymenúvaní prednostov okresných úradov. Okrem toho, že je strana protikorupčná, by mala mať obsah ostatných politík. No je to široký konglomerát rôznych skupín a jednotlivcov a ich tmelom je lojalita voči samotnému predsedovi. Po ďalších voľbách budú zrejme len ťažko môcť hovoriť o sebe len ako o protikorupčnom hnu­tí.

Spor medzi OĽaNO a stranou SaS sa v stredu ešte viac prehĺbil – sú tieto subjekty ešte zmieriteľné?

Nemajú inú šancu. Buď spolu dovládnu, alebo ukončia vládu a pôjdu do opozície. Potenciál na vytvorenie inej väčšiny v Národnej rade pri súčasnom rozložení síl je takmer nulový a len ťažko predstaviteľný. Ak by sa teraz konali voľby, tak len ťažko si viem predstaviť vládu, v ktorej by nebola SaS. Ak SaS nechce vládnuť s niekým z terajšej opozície, tak nemá na výber iného partnera ako OĽaNO. Sú tu menšie strany ako PS, Spolu či KDH, ale tie sú na hranici zvoliteľnosti, no reálne šance sú, že buď bude pokračovať súčasná koalícia s menšími obmenami, alebo sa moci ujme terajšia opozícia.

Igor Matovič tvrdí, že SaS chce odísť z koalície, ak sa v stredu nedohodnú na pomoci rodinám. Poslanec hnutia Sme rodina Peter Pčolisnký vo štvrtok vyhlásil, že menšinová vláda nemá zmysel. Premiér Heger nechce len kúriť a svietiť, čo ich bude držať napriek všetkému pohromade?

Vláda má svoje programové vyhlásenie, ktoré môžu plniť ďalej. Väčšina reforiem, aj keď s problémami, im prechádza. Predčasné voľby by neboli pre nich adekvátnym riešením, je im jasné, že ak by prišli, tak táto zostava pri moci nebude. S najväčšou pravdepodobnosťou ani OĽaNO, ani SaS by v novej vláde nehrali prvé husle, ak by vôbec nejaké husle niekde hrali. Predčasné voľby sú možné, ak sa dohodnú, ale jedna vec, ktorá ich stále drží, je odpor voči Ficovi a strach z toho, že by sa k moci dostala práve súčasná opozícia. Z aktuálnych koaličných partnerov si to vie predstaviť Kollárovo Sme rodina.

Namiesto toho, aby spoločnosť riešila obvinenie Fica, zadržanie exministra vnútra Roberta Kaliňáka či Kočnerovho advokáta Marka Paru, sa rieši Matovičovo OĽaNO. Ako je to možné?

Má na to kus politického talentu. Vždy vedel na seba strhnúť pozornosť, no celkovo má spoločnosť oveľa vážnejšie problémy. Vojna, otázky energetickej či potravinovej bezpečnosti sú dôležitejšie témy. Matovič vie robiť politický marketing a vďaka tomu sa v politike drží. Nech sa deje čokoľvek, pozornosť stiahne na seba, čím oslovuje rôzne segmenty voličov, dokonca aj voličov, ktorí sú kritickí voči vláde, v ktorej sám je.