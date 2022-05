Piešťany ožili aj v noci. Veľkou leteckou šou

Lietadlá prilákali do kúpeľného mesta všetky vekové kategórie.

Keď sa na nočnej oblohe pripravili paraglajdisti z poľského tímu The Flying Dragons, letisko stíchlo a ich vstúpenie pozorovali diváci so zatajeným dychom. Občas zaznel užasnutý povzdych. Exhibície so svetelnými, laserovými a pyrotechnickými efektmi previedli viacerí piloti. Nočnú akrobaciu doplnili modelári.

Nočné lety dosiaľ diváci na Slovensku vidieť nemohli. V Piešťanoch ich letci a paraglajdisti predviedli po prvý raz.

Podľa riaditeľa festivalu Huberta Štoksa zo Slovenskej leteckej agentúry je nočná šou ešte len plienkach. Prvopočiatky nočných letov začal registrovať na prelome rokov 2018 a 2019. „Všetci teraz skúšajú, čo môžu robiť a aké sú limity,“ podotkol Štoksa s tým, že aj letecká agentúra nakúpila v roku 2019 lasery, ktoré chceli dať na lietadlá. „Prišli dva roky prázdnin, teda pandémia, až teraz to začíname skúšať,“ dodal.

Premiéru mali aj drony. „Dnes začneme so sto dronmi, budúci rok ich budeme mať možno dvesto. Ich nácvik prebiehal ešte o druhej v noci pred otvorením festivalu v piatok," pokračuje Štoksa.

Na festivale sa v rámci letových ukážok predstavilo približne 45 strojov. Okrem akrobatických kúskov nielen za denného, ale aj nočného režimu mohli diváci vidieť aj ukážky bojov z čias I. a II. svetovej vojny. Náročné manévre s dymovými efektmi, ale aj pyrotechnikou obohatili aj vrtuľníky.

Z pohodlia rozkladacích stoličiek sledovala bojisko z čias I. svetovej vojny štvorčlenná partia príbuzných, ktorí dorazili zo Šale a z Nitry. „Málokedy je na Slovensku vidieť veterána z čias prvej svetovej vojny,“ podotkol Jozef (53) zo Šale. Na piešťanskom festivale šlo o repliky historických lietadiel.

Lenka (43) Šenkvíc vzala na letisko okrem svojho syna Milana (11) aj jeho spolužiaka Michala (11). „Asi najviac sa nám páčili nočné lety,“ povedala. Milanovi sa páčili najmä lety s pyrotechnickými efektmi, ale aj bojové simulácie.

Časť letiska patrila európskej výstave lietadiel s približne 70 kusmi techniky. Niektoré z nich boli vyrobené priamo na Slovensku, v prešovskej firme. Jedným z nich bol ultraľahký vrtuľník HPC 450, ktorý mal slovenskú premiéru práve v kúpeľnom meste. Medzi strojmi sa nachádzali aj takzvané vírniky. Vírnik pripomína vrtuľník, spadá však do kategórie ultraľahkých lietadiel.

Súčasťou programu boli po prvýkrát aj letové ukážky modelov. „Je to príležitosť ukázať, že vieme a môžeme pracovať s malými deťmi a pripravovať ich na možnosť rozhodnúť sa pre hocijakú profesiu v letectve,“ priblížil predseda Letecko-raketomodelárskej asociácie Slovenska Ľubomír Krupár. Ako dodal, modelársku skúsenosť majú vo svojom živote mnohí letci.