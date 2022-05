Gröhling pýta viac pre učiteľov. Platy im chce zvýšiť o percento

Na budúci rok chce vláda pomôcť ľuďom pri zdražovaní a inflácii vyše miliardou eur. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) pýta z tohto balíčka 18 miliónov eur na vyššie platy učiteľov. Bolo by to zvýšenie o jedno percento.

"Opäť v týchto dňoch riešime výdavky a platy v školstve na budúci rok. Aktuálne sa skloňuje navýšenie výdavkov štátu na budúci rok o neuveriteľných 1,3 miliardy eur na sociálny balík na podporu rodín, píše minister.

Je to podľa neho dostatočne veľká suma na to, aby sa dali zvýšiť platy učiteľov. Vyrátal, že zvýšenie platov v školstve len o jedno percento predstavuje 18 miliónov eur. „V sume 1,3 miliardy eur je teda dostatočný priestor aj na ohodnotenie učiteľov a aj na plánovanú podporu rodín,“ hodnotí situáciu Gröhling.

Odkazuje svojim kolegom v kabinete, že ak má vláda vytvoriť nové dane, musia ísť financie aj do školstva zdravotníctva. „V školstve máme približne 800-tisíc detí od materských až po stredné školy. Malo by byť v záujme každého občana, aby týmto deťom odovzdával vzdelanie kvalifikovaný a motivovaný človek,“ snaží sa vplývať Gröhling na ďalších ministrov. Najmä na ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý spolu s ministrom práce Milanom Krajniakom (Sme rodina) najviac sľubujú pomoc.

Nástupný plat učiteľa je 915 eur v hrubom, v čistom asi 640 eur. „Je to asi 300 eur pod úrovňou priemernej mzdy,“ podčiarkuje minister. Dôvodí aj infláciou, ktorá bude lámať rekordy, ale aj tým, že sa platy dva roky nemenili. Čiže – za rovnakú sumu si každý nakúpi menej ako vlani či predvlani.

„Každý rok nám chýba stále viac učiteľov. Ide o učiteľov cudzích jazykov, matematiky, informatiky či prírodných vied. IVP na rok 2022 odhadoval počet chýbajúcich učiteľov na 1 300. V roku 2025 to má byť až 8 600,“ upozorňuje minister na nelichotivú budúcnosť.

Ak riaditeľ školy nenájde učiteľa, nebudú sa jednoducho tieto predmety učiť na vysokej úrovni. V krajinách OECD a EÚ23 učiteľ zarába 89 percent platu vysokoškolsky vzdelaného človeka. Na Slovensku učiteľ zarába 74 percent platu vysokoškolsky vzdelaného človeka. Za priemerom OECD teda Slovensko zaostáva o 15 percent, ráta Gröhling.

Dodáva, že v Litve, ktorú často niektorí ministri používajú ako vzor Slovenska, učiteľ zarába 140 percent platu vysokoškolsky vzdelaného človeka, v Portugalsku je to 134 percent. Podľa Inštitútu finančnej politiky vojak na Slovensku zarába v pomere k priemernej mzde o 35 percent viac ako v zahraničí. Prokurátor o 29 percent viac ako v zahraničí.

Ale učiteľ na Slovensku zarába v pomere k priemernej mzde o 8 percent menej ako v zahraničí. „Ak to porovnáme s ľuďmi s vysokoškolským vzdelaním, je to o 17 percent menej,“ zdôrazňuje minister školstva. Preto dáva na výber: Ak by ste si mali vybrať, chceli by ste pre dieťa učiteľa, ktorý má dve práce a naháňa potrebný zárobok? Alebo učiteľa, ktorý sa venuje na 100 percent učeniu, lebo je dobre ohodnotený?

Predpokladá, že každý rodič, a nielen rodič, by si vybral druhú možnosť. „Preto je potrebné zvýšenie tak platov učiteľov, ako aj nepedagogických zamestnancov. A to najmä v čase, keď štát dokáže zvýšiť svoje výdavky o 1,3 miliardy eur,“ myslí si Gröhling.