Remišová varuje: Ak padne táto koalícia, Fico sa vráti na oveľa dlhší čas

„Vetovanie pomoci rodinám a následne hádky v koalícií, dokonca jej rozbitie by znamenali, že ohrozíme všetkých vyšetrovateľov, prokurátorov, policajtov a sudcov, ktorí sa odvážili stíhať zločin bez ohľadu na postavenie a moc. Denne sa im otvorene vyhráža Fico, ale aj extrémisti a zločinci, ktorých stíhajú,“ prehovára do duše koaličným partnerom Remišová.

Tvrdí, že rozbitie koalície by prinieslo oveľa horšie následky, ako nešťastné nevydanie Fica pred súd. „Videli sme, ako si podával ruky s extrémistami, ktorí ho do nohy podržali. Títo ľudia sa chystajú doslova zničiť Slovensko a koaliční partneri nesú na pleciach zodpovednosť za to, aby im k tomu nepomohli,“ pokračuje vicepremiérka.

Preto do radov koalície adresuje tieto slová: „Je najvyšší čas, aby tí koaliční partneri, ktorí sa nesprávajú ako druhý Smer, spoločne prijali protikorupčné zákony.“

A vyratúva, čo všetko ešte koalícia neurobila: nebol vypracovaný a prijatý zákon o preukazovaní pôvodu majetku, nebola predstavená a prijatá reforma prokuratúry, je najvyšší čas hovoriť o zmene § 363. „Namiesto obviňovania a hrozieb vyzývam partnerov, aby sme spoločne urýchlene tieto zmeny navrhli a prijali,“ obracia sa na tri koaličné strany. Pričom pomerne tvrdo hodnotí, prečo koalícia mešká za svojimi sľubmi: kvôli hádkam a bojom o funkcie.

„Slovensko stojí na križovatke, keď mu z jednej strany hrozia extrémisti s Ficom, z druhej strany čelíme neľahkej hospodárskej a spoločenskej situácií v celej Európe. Rozbitie vlády Ivety Radičovej odovzdalo Slovensko Ficovi na 8 rokov, rozbitie súčasnej koalície by odovzdalo našu krajinu do rúk Ficovi, jeho odnožiam a extrémistom ešte na oveľa dlhšiu dobu,“ myslí si Remišová.

A dodáva, že jej strana bude robiť „normálnu ľudskú, stredopravú politiku zameranú na riešenie problémov a nie na vytváranie nových problémov a zbytočné hádky“.