Rozčúlený Kollár sa vyhráža Ukrajincom: Drzosť, nech nám len skúsia vypnúť plyn

Šéf parlamentu Boris Kollár emotívne reagoval na informácie, že by prúdenie plynu smerom na Slovensko mohla zastaviť aj ukrajinská strana. Ropa a plyn, keď sa od týchto komodít odstrihneme, najviac v únii poškodí Slovensko, tvrdil v nedeľňajšej relácii o 5 minút 12 v RTVS.

“Ukrajina nemá čo hroziť, musím sa ohradiť, toto ma urazilo. Slovensko robí maximum pre Ukrajinu, dostali S-300, dostávajú materiál, dostávajú humanitnú pomoc, dostávajú pomoc tí ľudia, ktorí utekajú a oni si dovolia tú drzosť ešte nás kárať, že nás oni vypnú. Nech to skúsia, urobím všetko pre to, aby sme zastavili akúkoľvek pomoc Ukrajine. Toto ma tak nahnevalo, že ešte teraz mám z toho tlak,” povedal rozčúlený Kollár.

Vypnutie plynu si nevie predstaviť. “Pevne verím, že bude mať ministerstvo hospodárstva dostatok súdnosti, aby to zabezpečil tak, aby naša krajina mala ďalej plyn. My bez toho plynu rozvrátime kompletne celú ekonomiku,” uviedol a dodal, že by zaplatil aj šekelami, “hocičím”. Ak nebudeme mať plyn, prestaneme vyrábať, tu bude hladomor a chudoba, povedal.