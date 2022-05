Bránili by ste Slovensko? Voliči PS a SaS by zutekali, Smeru a Hlasu by nebojovali

Krajinu by so zbraňou v ruke bránilo len 13 percent Slovákov. Zvyšní by nebojovali alebo rovno ušli do zahraničia.

Len trinásť percent Slovákov by v prípade vojenského napadnutia krajiny zobralo zbraň do ruky a išlo by bojovať. Tretina by jednoducho z krajiny odišla.

Takmer polovica by zostala na Slovensku, ale nebojovala by. No a sedem percent ľudí nevie, čo by urobili. Vyplýva to prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza.

Podľa straníckeho trička sú najbojovnejší sympatizanti Republiky – bojovať by ich išlo 27 percent. Z voličov Progresívneho Slovenska by to bolo 19. Nasledujú priaznivci Sme rodina so 16 a hnutia OĽaNO 13 percent. Z voličov KDH, SaS a strany Smer by vzalo zbraň do ruky po 12 percent.

Pre odchod z krajiny zmietanej vojnou by sa najviac rozhodovali voliči progresívcov (52 percent), SaS (39), Sme rodina (38), Republiky (34), KDH (33). Z elektorátu OĽaNO by odišla štvrtina (26 percent), z Hlasu takmer tretina (29) a zo Smeru približne šestina (15 percent).

Doma by zostalo, ale nebojovalo najviac voličov Smeru (66 percent) a Hlasu (58 percent). Najmenej by zostalo, ale nebojovalo sympatizantov Progresívneho Slovenska (24 percent).

zväčšiť branilibyste krajinugraf

Slovensko by v prípade vojny opustilo 28 percent mužov a 36 percent žien. So zbraňou by bojovalo 23 percent mužov a tri percentá žien. Tie sú presvedčené, že je lepšie zostať na Slovensku, ale nebojovať – urobilo by to 54 percent z nich. Z mužov nie o veľa menej – až 42 percent by neodišlo z krajiny, ale nebojovalo by.

Najrýchlejšie by odišli ženy vo veku 18 až 34 rokov (58 percent), ale aj muži v tom istom veku (38 percent). Zostali a nebojovali by starší ľudia – od 55 rokov vyššie (71 percent žien a 65 percent mužov).

Vo vekovej kategórii 35 až 54 rokov by ich najviac zostalo a nebojovalo (u mužov 36, u žien 52 percent). Pre odchod by sa rozhodla pri oboch pohlaviach približne tretina (u mužov 30 a u žien 36 percent).

Do boja so zbraňou by sa pustili najmä muži od 18 do 34 rokov – až 31 percent z nich. Do 54 rokov 26 a od 55 vyššie 13 percent.

Medzi ženami je to takmer vyrovnané. Z mladších by išlo bojovať šesť, zo strednej generácie tri a zo starších dve percentá.

Vyše polovice (52 percent) žien vo veku 35 až 54 rokov by zostalo a nebojovalo. U mužov je to v tejto vekovej kategórii niečo vyše tretiny (36 percent).

Agentúra Focus prieskum zrealizovala 30. marca až 6. apríla na vzorke 1 007 respondentov.