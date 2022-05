Korčok k prejavu Zelenského: Smer a fašisti sa zachovali zbabelo

„O to zbabelejšie je, že keď som sa pozrel doľava z mojej strany, časť poslancov Smeru na čele s Robertom Ficom a fašisti odchádzali počas prejavu. Považujem to neslušné a politicky zbabelé a hanebné. Nie je to prekvapivé zo strany týchto poslancov, lebo celý čas hovoria presne to, čo hovorí Ruská federácia. Ale oceňujem, že poslanci Hlasu na prejave boli. Hlučná časť, ktorá sa snaží dominovať našej politickej scéne a rozprávať o tom, že s touto vojnou nič nemá, je v skutočnosti malá. Dnes to bolo vidieť,“ povedal Korčok.

Dodal, že videl lídra krajiny, ktorá je vo vojne, drží morálku vojakov a dáva nádej celému národu, že vojna bude mať víťazný koniec. „Všimli ste si, že hovoril stále aj o budúcnosti. To je mimoriadne dôležité. Vidí ju v Európe a Európskej únii. Preto hovorím, že Ukrajine treba dať kandidátsky štatút. Netreba to rozrieďovať. Počúvame od mnohých západných politikov, že treba hľadať iné formy, ale to je omyl. Ukrajinci chcú do Európy a chcú byť členom Európskej únie. My sme povedali, že sme otvorení každému, kto splní podmienky. Nehľadajme náhradné riešenia, volám po jasnom rozhodnutí dať Ukrajine kandidátsky štatút,“ vyhlásil Korčok.

Na margo nepotvrdených úvah, že má Ukrajina podpísať mier, Korčok odkázal, že Zelenskyj sa „nemôže podpísať pod zhnitý mier, ktorý mu nadiktuje agresor, ktorý si chce zobrať kus krajiny. Nech slovenská opozícia prestane s tými floskulami, že má rokovať o mieri." Podľa Korčoka Fico počas prejavu Zelenského odišiel z rokovacej sály preto, lebo sa „hanbí za to, čo 75. deň odkazuje matkám a otcom, zabitým deťom, synom a ženám, ktoré museli opustiť svoje rodiny a sú aj dnes na Slovensku“.