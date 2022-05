Matovič: Verím, že SaS si nebude brať rodiny za rukojemníkov

Tri koaličné strany sa snažia primäť SaS, aby sa dostala na palubu protiinflačnej pomoci. "Je to trošku ťažšie, ale myslím si, že sa to podarí," tvrdí líder mandátovo najsilnejšieho vládneho hnutia OĽaNO a minister financií Igor Matovič.

V utorok vyhlásil, že je presvedčený, že celý balík opatrení sa dostane v stredu na rokovanie vlády. „Včera sme mali dlhohodinové rokovanie, kde sme sa snažili presvedčiť SaS, aby netrucovala a dúfam, že na konci nebude trucovať a nebude si rodiny brať za rukojemníka,“ načrtol Matovič priebeh pondelkovej koaličnej rady.

Podľa neho rokovania ešte prebiehajú, ale on „pevne verí, že celý návrh pôjde na vládu“.

Matovič nechce špekulovať, čo sa stane, ak by SaS nesúhlasila s pripravovaným balíkom pomoci. Ešte minulý týždeň pritom tvrdil, že liberáli Richarda Sulíka sú rozhodnutí odísť z vlády, ak by mala pomoc v súčasnej podobe prejsť.

Na otázku, či je v hre aj rozpad vlády, Matovič odpovedal okľukou – komentárom protiinflačného balíčka, pričom „dnes omnoho viac verí, že sa ho podarí prijať“.

Takmer všetci majú pripomienky

Vysvetlil, že dôchodková reforma z dielne ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) síce prešla do druhého čítania, ale všetky politické strany – okrem Sme rodina – majú pripomienky. „Taká bola dohoda, že keď pozmeňujúce návrhy budú prijaté, bude podpora. Máme mesiac čas na rokovanie,“ pokračoval Matovič, pričom nechcel špecifikovať, aké výhrady má OĽaNO.

V júni by mal prejsť parlamentom aj zákon o rozpočtovej zodpovednosti. „Je to najdlhšie odkladaný zákon v histórii, lebo SaS rok a pol trucovala,“ okomentoval Matovič situáciu. Tento zákon je v parlamente od septembra 2020.

Symbolických 88 poslancov

„Taká bola dohoda v rámci koalície, že parametre dôchodkového systému budú chránené ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. Medzičasom taký pohon SaS spôsobil trochu, že dve poslankyne odišli z ústavnej väčšiny. Máme také symbolické číslo 88 v rámci koalície, bude to náročnejšie vyskladať ústavnú podporu, ale taká je dohoda,“ podotkol Matovič.

Odkázal pritom na minulotýždňové hlasovanie o vydanie Roberta Fica (Smer) na väzobné stíhanie. Dve poslankyne OĽaNO Katarína Hatráková a Romana Tabák Ficovo vydanie nepodporili, klub OĽaNO ich preto vylúčil a dnes sú obe nezaradené. SaS a Richard Sulík vtedy Matovičovi odkázali, že už si OĽaNO nemôže hovoriť, že je protikorupčné hnutie.

„Sme dohodnutí, že ak sa má schváliť zmena dôchodkového systému, tak kľúčové parametre majú byť chránené ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti,“ zdôraznil minister financií. Tvrdí, že v júni by mohli tieto kľúčové veci prejsť parlamentom. „Ak by sa neschválila dôchodková reforma, tak by sme ohrozili pár sto miliónov z plánu obnovy,“ dodal.