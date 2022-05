V kauze údajného vydierania pre bar Fatima padne nový rozsudok

Oboch ešte v roku 2002 odsúdila bývalá trenčianska sudkyňa a neskôr štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská, pričom údajne poškodeného považskobystrického podnikateľa Tibora Jurisu ani nevypočula. Ten sa ako svedok – poškodený postavil pred súd až dnes v obnovenom konaní. Vo svojej výpovedi poprel vydieranie zo strany Janíčka a Strelčíka a hovoril o priateľských vzťahoch s nimi. Pred viac ako dvadsiatimi rokmi konal podľa jeho vysvetlenia pod tlakom.

Obvinenie Janíčka a Strelčíka podľa Michala Vidu z mafiánskej skupiny sýkorovcov vymysleli a zabezpečili práve členovia tejto skupiny. Zámerom bolo dostať ich do väzby a počas tohto obdobia ich obrať o majetok, hlavne o trenčiansky bar Fatima, ktorý chcel získať Peter Čongrády. Sýkorovcom pomáhali viacerí policajti, za pomoc však podľa Vidu pravidelne platili aj sudcom a prokurátorom. Vida uviedol, ako zaniesol 3 milióny slovenských korún sudkyni Monike J. aj okresnému prokurátorovi. „Tie časy boli také, že za peniaze sa dalo všetko,“ povedal vo svedeckej výpovedi.

Podobne vypovedal aj ďalší svedok, ktorý pracoval pre čongrádyovcov, a ktorý má dodnes obavy z mafie. Potvrdil, že Peter Čongrády chcel Fatimu získať za každú cenu, „aj cez mŕtvoly“.

Dnešného pojednávania sa zúčastnili aj obaja podnikatelia, pôvodne odsúdení za vydieranie. Ondrej Janíček povedal, že ho výpovede svedkov neprekvapili, pretože len potvrdili to, čo on hovorí už roky. K výpovedi údajne vydieraného Jurisu povedal, že to bolo hrozné počúvať, ale po toľkých rokoch je už obrnený proti všetkému. Vyjadril však sklamanie z toho, že cesta k spravodlivosti mu trvá už dvadsať rokov.