Macko v Ide o pravdu: Vojna sa zasekla. Rusi nevedia vyhrať, Ukrajincom chýbajú moderné zbrane

Prezident Volodymyr Zelenskyj žiada od Západu moderné zbrane, zopakoval to v slovenskom parlamente. „Ťahané húfnice aj stíhačky F-16 môžu zvrátiť vojnu v prospech Ukrajiny, asi ich dodá USA,“ povedal generál Pavel Macko.

Žiadny zásadný útok, ani víťazstvo, a ani ústup. Vojna na Ukrajine sa podľa generála vo výslužbe Pavla Macka dostala do patovej situácie.

„Rusi nevedia vojnu vyhrať, tak budú v nej pokračovať čo najdlhšie,“ povedal v TV relácii Ide o pravdu. Momentálne sa nedá očakávať zásadný ruský útok, pretože podľa Macka nemá na to armáda dostatok síl.

„Bola chyba útočiť na fronte v dĺžke 1 800 kilometrov, a s 200 tisíc vojakmi,“ vysvetlil. To, že sa ruská armáda stiahla k doneckej, luhanskej a chersonskej oblasti je podľa neho toho výsledkom.

„Strategicky vyhráva ukrajinská strana, ale potrebuje moderné zbrane,“ zdôraznil generál, a vyjadril súhlas so žiadosťou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorú zopakoval v utorok v slovenskom parlamente.

Z vojenského hľadiska sa ukrajinská armáda stále bráni, ale nie je schopná útočiť. Podľa experta jej chýbajú moderné zbrane, ktoré umožňujú útok z väčšej vzdialenosti.

„Ak by mali podporu vo vzduchu aj na zemi, tak by mohli začať vytláčať protivníka zo svojho územia bez toho, aby prišli s ním do stretu,“ doplnil Macko.

Situáciu v prospech Kyjeva môže otočiť robustná vojenská pomoc, ktorú chystajú Spojené štáty americké, a malo by ísť o špičkovú techniku v hodnote 33 miliárd dolárov. Čo prirovnal k pomoci spojencov v 2. svetovej vojne vtedy v prospech sovietskej armády.

Generál uviedol, že najviac by boje ovplyvnili dodávky ťahaných húfnic a stíhačiek F-16. Ale bude čas na preškolenie ukrajinských vojakov, ktorí s takýmito systémami nebojovali?

V prípade húfnic by mohlo ísť podľa neho o niekoľkotýždňový výcvik, ale stíhačky sú väčší problém. „Keď je to skúsený bojový pilot, dá sa to skrátiť na mesiace,“ pripomenul.

Na otázku, či „zaseknutú“ vojnu nevyrieši Vladimir Putin použitím jadrových zbraní, reagoval Macko zamietavo. „Taktické jadrové zbrane nič nevyriešia, len zamoria územie, ohrozia vlastných vojakov, a prinesú veľkú eskaláciu napätia,“ menoval dôvody. „Čo spália celú zem a budú zodpovední za vyhladzovaciu vojnu? Ale vedia, že príde odveta, tak to neurobia,“ ukončil Macko.

