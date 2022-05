Lavína v Tatrách strhla otca a jeho 10-ročného syna

Ako informovala Horská záchranná služba (HZS) vo svojom profile na sociálnej sieti, horskí záchranári požiadaní o pomoc pre otca so synom, ktorí spustili lavínu na Baraních rohoch. Obaja spadli spolu s masou snehu niekoľko stoviek metrov aj cez skalný prah vysoký približne 150 metrov.

Po zastavení nebol otec so synom kriticky zasypaní. Na mieste však nemali signál. Chlapec zišiel na Téryho chatu oznámiť čo sa stalo a požiadať o pomoc. Dvaja náhodní turisti išli z chaty na pomoc otcovi. „Horskí záchranári ihneď po prijatí informácie požiadali o súčinnosť posádku leteckých záchranárov a spoločne leteli do Malej Studenej doliny. Otca po ošetrení letecky transportovali do popradskej nemocnice a následne sa vrátili pre chlapca, ktorý bol podchladený a otrasený z toho, čo sa stalo,“ uviedla HZS.

Horská služba upozorňuje na to, že vo vysokohorských polohách je stále dosť snehu a teda stále pretrváva aj lavínové nebezpečenstvo. To sa vplyvom vyšších denných teplôt a priameho slnečného žiarenia môže lokálne zvýšiť.