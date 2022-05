Slovensko žiada Pfizer zastaviť dodávky vakcín

Cena jednej dávky očkovacej látky Comirnaty od tejto farmaceutickej firmy je podľa Európskej komisie 19,50 eura. Na Slovensku však podľa posledného sčítania obyvateľov žije 5,46 milióna ľudí a miera zaočkovanosti je 45 percent. Naša krajina je na chvoste miery zaočkovanosti v Európskej únii a za ostatné tri dni pribudlo podľa Národného centra zdravotníckych informácií 20 zaočkovaných.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv momentálne ani neodporúča podávať štvrtú dávku každému, preto ministerstvo zdravotníctva bude musieť riešiť prebytok vakcín. Apeluje na Európsku komisiu, ako i na samotný Pfizer, aby zmluvy prehodnotili. „Slovenská republika sa do rokovaní medzi členskými krajinami aktívne zapája a oslovili sme viaceré z nich na spoluprácu a vzájomnú koordináciu,“ priznal pre denník Pravda komunikačný odbor ministerstva zdravotníctva.

Rezort tvrdí, že iba Európska komisia môže predmetné zmluvy so spoločnosťou Pfizer znovu otvoriť a zabezpečiť zmenu objemu objednaných dávok. Rokovania sa zameriavajú na možnosti presunu ich dodávok na dlhšie obdobie, zabezpečenie najnovších vakcín a spôsoby darovania vakcín pre tzv. tretie krajiny v rámci humanitárnej pomoci.

„Obstarávanie vakcín by malo byť transparentné, na úrovni Európskej únie a nastavené tak, aby boli aj na Slovensko doručené najefektívnejšie a najbezpečnejšie typy vakcín umožňujúce chrániť pred ťažkým priebehom, dlhým covidom, následkami covidu, ktoré vyvolajú nové mutácie,“ ozrejmil člen Výkonnej rady Svetovej zdravotníckej organizácie profesor Jozef Šuvada.

Podľa neho by bolo vhodné uvažovať prípadne aj o nákupe kombinovanej vakcíny – proti covidu a zároveň proti chrípke. „Hoci je potrebné ešte chvíľu počkať na ukončenie klinických skúšok, je vhodné zvážiť aj takúto alternatívu,“ do­dal.

Koľko vakcín má na Slovensko tento rok prísť? Pfizer 5,6 milióna dávok Moderna 1 milión dávok Novavax 0,604 milióna dávok Sanofi 0,108 milióna Spolu 7,312 milióna dávok Populácia Slovenska 5,46 milióna ľudí Zaočkovanosť 45 percent ZDROJ: MZ SR

Pragmatizmus v praxi

So snahou vyjednať nové zmluvy prišlo z členských štátov ako prvé oficiálne Poľsko. Tamojšia vláda má od spoločnosti Pfizer objednaných 67 miliónov dávok a už dnes otvorene priznáva, že istotne všetky dávky nevyužije, a preto sa snaží vyjednať si lepšie podmienky. V Poľsku aspoň prvú dávku dostalo 70 percent obyvateľov a kompletne zaočkovaných majú 51 percent populácie.

„Výroba a distribúcia vakcín proti covidu boli našimi prioritami od vypuknutia pandémie,“ reagovala na otázku denníka Pravda Dervila Keane z európskeho tlačového oddelenia spoločnosti Pfizer. Dôvodom má byť „pomoc pri globálnej potrebe ochrany verejného zdravia“. Keane dodala, že aj napriek zmluvám s Európskou komisiou podporujú snahu členských štátov zjednávať dodávky očkovacích látok. „Každý štát má svoje tempo očkovania, no rátali s tým, čo si zazmluvnili. Chápeme potreby jednotlivých štátov, a ak je to možné, tak sa vždy snažíme prísť s pragmatickým riešením,“ uzavrela za Pfizer Keane.

Slovenské ministerstvo zdravotníctva priznáva, že podporuje úsilie Poľska o zmenu zmluvných podmienok. „Aj Slovenská republika zaslala Európskej komisii a tiež spoločnosti Pfizer jasnú žiadosť o zastavenie dodávok vakcín v súčasnej formulácii,“ spresnilo ministerstvo.

Slovenská republika je podľa ministerstva v súčasnosti v prípravných fázach rokovaní s Pfizerom o nákupe lieku na liečbu covidu Paxlovid. Štát mal o liek záujem ešte v decembri 2021, no podmienky nákupu, ktoré si firma stanovila, musel minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) odmietnuť.

„Pri týchto rokovaniach s Pfizerom sme podpisovali veľmi prísnu zmluvu o mlčanlivosti, preto nemôžem uviesť všetky podrobnosti. Môžem však aj ja potvrdiť, že v návrhu zmluvy boli veľmi problematické podmienky zo strany výrobcu,“ vysvetľovala postup ministerstva Gabriela Urbanová, riaditeľka oddelenia medzinárodných vzťahov a záležitostí s Európskou úniou.

Na jeseň sa covid vráti

<a>Klesajúci pandemický trend podľa profesorky a členky konzília odborníkov Henriety Hudečkovej stále neznamená, že vírus necirkuluje v populácii a zdôrazňuje, že v tom bude pokračovať.

„Potenciálne spôsobí ďalšiu vlnu zvýšeného počtu prípadov, ktorú očakávame začiatkom jesene. Táto situácia je zvlášť znepokojujúca, koronavírus bude mať ďalší čas na vývoj, kým príde jeseň, a preto nás môže ešte prekvapiť,“ ozrejmila. Aj napriek všetkým porovnaniam covidu a chrípky Hudečková upozorňuje, že pôvodca covidu sa vyvíja rýchlejšie ako chrípkový vírus. „Významné varianty sa objavili v priebehu niekoľkých mesiacov namiesto rokov,“ spresnila. Odvoláva sa na štúdie, v ktorých sa experti zhodli na tom, že je možná veľká vlna na jeseň vzhľadom na slabnúcu imunitu po infekcii a vakcínach. „Uniknúť imunitnej ochrane umožní aj uvoľnenie obmedzení a nárast nového variantu,“ spresnila. Podľa profesorky by mal každý rátať s tým, že sa opäť zavedie povinné prekrytie horných dýchacích ciest.

„Pokiaľ nebude vytvorená dostatočná imunita prirodzeným spôsobom alebo po očkovaní na celom svete, ďaleko sa nepohneme,“ podotkla. Podľa nej je potrebné vynaložiť čo najväčšiu snahu, aby sa populácia doočkovala základnými dávkami a následne ostatní dostali posilňujúcu dávku.

"Na jeseň budú najstarší a najzraniteľnejší ľudia potrebovať ďalšiu ochranu. Pre rizikovú populáciu vo vzťahu ku covidu má očkovanie obrovský význam,“ opakuje sa Hudečková. Základné očkovanie a najmä prvá posilňujúca dávka významne podľa nej znižuje úmrtnosť a vznik komplikácii. „Preto ak by bola podaná čo najväčšiemu podielu rizikových osôb, pomohla by odvrátiť značnú časť úmrtí počas očakávaného jesenného vzostupu covidu,“ zdôraznila. Prínos druhej posilňovacej dávky by podľa nej znížil úmrtnosť rizikových pacientov a „významne ovplyvnil vysokú mieru hospitalizácie a potrebu intenzívnej starostlivosti“, najmä ak sa objaví nový variant.

Na to, aby sa ľudstvo zbavilo strašiaka covidu, je podľa profesorky potrebná globálna imunita či už po prekonaní ochorenia, alebo po očkovaní. „Úspešný boj s covidom je založený aj na solidarite,“ podotkla.

Profesorka Hudečková pripomína, že vzhľadom na vojnu na Ukrajine musí Slovensko zabezpečiť doočkovanie utečencov druhými dávkami základnej očkovacej schémy a podanie posilňovacej dávky.

„V prípade, že neboli očkovaní proti covidu je potrebné aplikovať dve dávky základnej schémy v rámci odporúčaní, ktoré máme pre našu populáciu a podať posilňovaciu dávku,“ spresnila. Upozorňuje, že bude takisto potrebné zabezpečiť preventívne očkovanie pred nástupom ďalšej, očakávanej vlny na jeseň.

„Viacerí experti sa zhodli na tom, že veľká vlna na jeseň a v zime je možná vzhľadom na slabnúcu imunitu po infekcii a vakcínach. A uniknúť imunitnej ochrane umožní aj uvoľnenie obmedzení a nárast nového variantu. Preto by sme sa mali na jeseň vrátiť i bez nariadení k nefarmakologickým preventívnym opatreniam najmä účinnému prekrytiu horných ciest dýchacích v uzavretých priestoroch, a to v období nárastu počtu akútnych respiračných ochorení,“ uzavrela profesorka.