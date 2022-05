Čo povedal Zelenskyj slovenským poslancom? Kompletný prepis prejavu

VIDEO: Celý prejav Volodymyra Zelenského v slovenskom parlamente.

Vážený pán predseda Národnej rady!

Vážený pán premiér!

Vážení poslanci!

Vážení novinári!

Milý slovenský ľud!

Pozdravujem vás z Kyjeva!

Je mi cťou, že sa vám dnes môžem prihovoriť. A chcem začať slovami vďaky za všetku pomoc, ktorú Slovensko Ukrajine poskytlo. Veľmi si vážime vašu podporu našej obrany. A vaše odhodlanie v tejto podpore, ktoré dokazuje, že si uvedomujete, že sloboda bez sily je len márnosť a nič viac.

Bolo by dobré, keby sa to od vás naučili aj niektoré ďalšie krajiny v Európe a vo svete.

Ceníme si vašu solidaritu s Ukrajinou na úrovni Európskej únie. Tak to bolo až do 24. februára, keď Rusko rozpútalo vojnu v plnom rozsahu. Tak je to aj teraz.

Minulý rok sme s vašou prezidentkou Zuzanou Čaputovou podpísali Deklaráciu o uznaní európskej perspektívy Ukrajiny. Význam tohto kroku teraz len zosilnel.

Vojna Ruska proti nášmu štátu nie je len pokusom zmocniť sa našej zeme, podmaniť si náš ľud a vymazať ukrajinskú identitu.

Rusko išlo do vojny prakticky proti celej zjednotenej Európe, pričom začalo Ukrajinou. Túto vojnu vlastne Rusko vedie proti každému zo štátov, ktoré chcú žiť slobodne a zvoliť si vlastnú budúcnosť. Vybrať si, v akých spojenectvách budú, s kým sa budú priateliť a ako budú obchodovať.

Táto vojna je proti samotnému projektu združovania sa založeného na spoločných hodnotách na našom kontinente.

Aké sú tieto hodnoty? Úcta k životu, ľudským právam, nedotknuteľnosť hraníc a slobody.

Predseda slovenskej vlády Eduard Heger bol jedným z našich prvých zahraničných priateľov, ktorí navštívili predmestie Kyjeva a na vlastné oči sa presvedčili, čo tam ruskí okupanti urobili.

Buču a Boroďanku minulý týždeň navštívili aj vaši kolegovia zo slovenského parlamentu. Na vlastné oči videli aj to, aké zlo Rusko prináša.

Len v Kyjevskej oblasti sú zaznamenané tisíce zločinov ruských okupantov proti civilistom.

Zaznamenané sú vraždy, mučenie, únosy, rabovanie a lúpeže. Je zaznamenané, že okupanti sa snažili zničiť všetko, čo je spojené nielen s ukrajinskou národnou ideou, ale aj jednoducho s kultúrou.

Aký zmysel má ostreľovanie a ničenie škôl v oblasti, kam okupanti vstúpili? Dokonca zničili školy! Čo to naznačuje? Že sme v epicentre konfrontácie dvoch myšlienok. Európska demokratická myšlienka, že na slobode a živote každého záleží. A krutá tyranská myšlienka, že dôležitá je len osoba, ktorá si dokáže podmaniť iných ľudí.

To je to, čo musíme spolu zastaviť. Všetci v Európe. Pretože ak to nezastavíme, ruské jednotky budú opakovať zločiny, ktoré spáchali v Buči a Boroďanke, na území každého štátu, kam sa dostanú, najmä na území vášho štátu.

Takže prvým a hlavným nástrojom na víťazstvo v tejto konfrontácii sú zbrane. A v mene všetkých našich ľudí môžem povedať, že Ukrajinci si vždy budú pamätať, ako Slovensko dalo našej krajine v rozhodujúcej chvíli to, čo nám skutočne pomohlo. A je tu potenciál pokračovať v tejto spolupráci. Najmä v problematike letectva – lietadlách, vrtuľníkoch.

Viete, naša vlajka, ktorú teraz veľmi často vidia všetci Európania vo svojich mestách – za čo som im vďačný – odráža našu úrodnú pôdu – polia žltej pšenice. A tiež našu krásnu modrú oblohu. Našu zem má kto chrániť. Ale v nebi potrebujeme viac podpory. Vrátane tej vašej.

Druhým nástrojom sú sankcie voči Rusku. Spolu s použitím účinných zbraní našou armádou vytvárajú sankcie skutočne spoľahlivú ochranu európskej myšlienky.

Pretože ak zdroj agresie slabne, život sa stáva bezpečnejším pre všetkých v Európe.

Európska únia sa teraz dohodla na šiestom balíku sankcií proti Rusku. A toto je ten správny balík. Vrátane energetických obmedzení, s ktorými sa v ňom ráta. Chápem, že je to výzva pre vás a niektoré ďalšie krajiny. Že pre Slovensko nahradenie ruskej ropy nie je otázkou okamžitého konania. Rozumieme všetkému.

Ale chcem vám ako našim priateľom uviesť jeden ukrajinský príklad. Aby ste nám lepšie rozumeli.

Ruskí politici sa dlhodobo domáhali dodávok ruského plynu na Ukrajinu.

Ponúkali rôzne údajne ziskové možnosti – úplne netrhové, lacné a pohodlné, najmä pre Moskvu. Ponúkli to, aby od nás získali politické rozhodnutie o väčšom objeme dodávok a jednoduchšej schéme platieb za ruský plyn.

Nie je to tak dávno, čo bola Ukrajina jednou z najväčších predajných destinácií Gazpromu. K čomu to viedlo?

Ukrajina bola závislá nielen od ruského plynu, ale aj od ruských politických rozhodnutí. A každý pokus posunúť sa v zásobovaní aspoň k trhovým podmienkam sa skončil plynovými vojnami a nakoniec dohodou o otroctve, ktorá predstavovala priamu hrozbu pre našu suverenitu.

Ukrajinskí politici sa tiež dlhodobo pohrávali s otázkou umiestnenia ruskej Čiernomorskej flotily na území Ukrajiny – na našom Kryme.

Hovorili najmä o podmienkach takzvaného prenájmu pre flotilu, pričom s tým spájali otázky plynu. Zdalo sa, že z predstieranej zľavy na ruský plyn, keď ruská flotila zostane na ukrajinskom území, môže mať štát určitý prospech.

Táto flotila bola len zásterkou na zabratie územia. Maskovanie pre distribúciu ruských pasov našim ľuďom – našim ľuďom na Kryme. Pre propagandu a plazivú anexiu. Čo mohla zavŕšiť až invázia, ktorá sa udiala v roku 2014.

To sa odohralo v našej histórii. A to je to, pred čím vystríham všetkých našich priateľov, ktorí môžu byť čo i len o jedno percento politicky závislejší od Ruska.

Boli sme prví, ktorí videli Rusko porušovať dohody, keď sa mu jednoducho prestali páčiť. Videli sme, ako Rusko zmenilo obchodné väzby na reťaz, aby si náš štát udržal blízko seba.

Na dobytie Krymu bola použitá ruská Čiernomorská flotila. A teraz nám blokuje more a odpaľuje rakety na naše pokojné mestá.

Rusko sa teraz snaží použiť plyn, aby udržalo celý európsky kontinent pod kontrolou.

Dámy a páni!

Milý slovenský ľud!

Ukrajina urobila chyby, z ktorých sa naši priatelia môžu poučiť. Ruské energetické zdroje nie sú len komoditou. Mali by sa opustiť, najmä ropa. Pretože je to naozaj otázka slobody. Áno, ochrana slobody niečo stojí.

A tretí aspekt, o ktorom by som dnes rád hovoril. To je budúcnosť Európskej únie. Pokusy Ruska vydierať, rozdeliť a oslabiť Európanov jasne ukazujú, že my všetci na kontinente musíme reagovať ešte väčšou jednotou. Ešte väčšou integráciou. Ešte väčšou spoločnou ochranou našich hodnôt. Toto je dôležitý prvok samotnej sily, ktorá robí slobodu slobodou, nielen klamom.

No ešte väčšie zjednotenie v Európe je možné len v jedinom prípade – ak Ukrajina práve teraz, vo vojnových podmienkach, dostane reálnu príležitosť rýchlejšie sa posunúť do Európskej únie.

Otázka udelenia štatútu kandidáta na členstvo v EÚ Ukrajine v júni tohto roku je otázkou ochrany celého európskeho projektu.

Rovnako ako otázka ekonomickej podpory pre Ukrajinu. Bez ekonomiky sa bojovať nedá. A Rusko robí všetko pre to, aby zničilo našu ekonomiku. Napríklad väčšina ruských rakiet, ktoré zasiahli ukrajinskú pôdu, zasiahla ekonomickú infraštruktúru.

Preto je prioritou vytvoriť alternatívne trasy pre náš export. Najmä cez územie Slovenska. A väčšia finančná podpora pre Ukrajinu z Európskej únie.

Žiadam vás, aby ste boli naším hlasom v Európskej únii, pokiaľ ide o obranu príslušných pozícií pred deštruktívnymi pochybnosťami tých, ktorí si slobodu cenia menej ako vy.

Po viac ako dvoch mesiacoch totálnej vojny Ukrajinci spolu so všetkými našimi priateľmi na európskom kontinente, ktorí prejavili solidaritu pri obrane slobody, dokázali, že Moskva už nikdy nebude môcť zopakovať rok 1968 a všetky ostatné pokusy o šírenie tyranie.

Mimochodom, takto si vykladám rozhodnutie udeliť mi vašu štátnu cenu Alexandra Dubčeka. Som za ňu vďačný.

Aby sme však skutočne plne odpovedali na výsmech slobody vtedy, v 68. roku, a na pokusy zosmiešňovať slobodu teraz, musíme stále bojovať.

Musíme posilniť našu jednotu a vyvíjať tlak na Rusko, kým neuvidíme dosiahnuté víťazstvo.

Viem, že v júni sa v Bratislave uskutoční darcovská konferencia s cieľom zmobilizovať pomoc Ukrajine.

Som vďačný každému, kto sa podieľa na jej organizácii, vrátane think tanku GLOBSEC. A verím, že na tomto bratislavskom mieste budeme môcť diskutovať o konkrétnych projektoch na obnovenie normálneho života v rôznych regiónoch Ukrajiny.

Pretože čím aktívnejšie spolupracujeme, tým viac vyvíjame tlak na Rusko. A čím viac posilníme európsku jednotu, tým jasnejšie budú kontúry nášho víťazstva.

Ďakujem, Slovensko!

Sláva Ukrajine!

VIDEO: Standing ovation pre Zelenského v slovenskom parlamente.