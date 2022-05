Post šéfa zahraničného výboru má patriť opozícii, tvrdí OĽaNO i Sme rodina

Predsedu výboru Mariána Kéryho (Smer) navrhol odvolať nezaradený poslanec Miroslav Kollár. Odôvodnil to komunikáciou Kéryho v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

O návrhu Kollára ešte parlament nehlasoval, hoci ho na aktuálnej 65. schôdzi prerokoval. Schôdzu v stredu prerušili do budúceho štvrtka (19. 5.).

Šipoš novinárom povedal, že tento post patrí opozícii. „Ja by som to teraz neriešil. Keď to patrí opozícii, nech to má ona,“ skonštatoval. Nepovedal, či poslanci OĽaNO podržia Kéryho vo funkcii.

Šéf klubu Sme rodina nechce robiť kádrovú politiku na základe vyjadrení. Dodal, že nerieši vyhlásenia politikov. „Pokiaľ má Kéry vyjadrenia, aké má, nech sa za ne hanbí sám,“ uviedol s tým, že ide o miesto, ktoré patrí opozícii, a treba to rešpektovať.

Stanoviská predsedu zahraničného výboru boli podľa Kollára zhodné s ruskou propagandou. Kollár dodal, že Kéry verejne spochybňuje oficiálnu zahraničnú politiku SR.

„Ako predseda výboru si zjavne ‚nevšimol‘ správy našich spravodajských služieb o ruskej špionáži voči SR. Ignoroval informácie o hybridných útokoch Ruska na naše štátne inštitúcie a naše ukotvenie v EÚ a NATO. A aj napriek tomu, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu a zaradilo Slovensko na zoznam svojich nepriateľov, je podľa Kéryho Ruská federácia stále naším priateľom,“ skonštatoval v stanovisku Kollár.