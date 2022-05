Žilinka opäť použil paragraf 363. Zrušil obvinenie advokátke z kauzy Fatima

Ako informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry Jana Tökölyová, obvinenie zrušil generálny prokurátor na návrh Anny Žedényiovej podľa paragrafu 363, pretože je nezákonné. Zároveň Generálna prokuratúra zdôraznila, že vec advokátky Anny Žedényiovej nezobrali Úradu špeciálnej prokuratúry, ale zrušili výnimku určenú generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Dôvody, pre ktorá bola výnimka udelená, podľa prokuratúry zanikli, preto prikázali ďalšie konanie Krajskej prokuratúre v Nitre.

Maroš Žilinka v odôvodnení rozhodnutia o zrušení obvinenia uviedol, že „po preskúmaní na vec sa vzťahujúceho spisového materiálu je nevyhnutné uzavrieť, že v predmetnej veci sa nepodarilo zabezpečiť dôkazy v takom množstve a kvalite, ktoré by v tomto štádiu trestného konania umožňovali vyvodiť podozrenie v určitej rozumnej miere pravdepodobnosti, že obvinená sa skutku tak, ako je jej kladené za vinu, dopustila“.

Obvinenie zrušil advokátke Anne Žedényiovej prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera v zastúpení generálneho prokurátora Maroša Žilinku aj 3. novembra 2021. Advokátka bola pôvodne v rámci kauzy známej ako Fatima obvinená z marenia spravodlivosti a vydierania. Jedno obvinenie jej pritom zrušili už v marci.

Podľa vyšetrovateľov v kauze Fatima pomohla bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská v minulosti získať príslušníkovi skupiny sýkorovci Petrovi Čongrádymu nehnuteľnosť v Trenčíne za úplatok tri milióny slovenských korún.

Anna Žedényiová a ďalšie osoby podľa pôvodného obvinenia ovplyvňovali výpoveď kľúčového svedka. O kauze mal konkrétne vypovedať svedok Michal Vida, ktorý neskôr výpoveď zmenil. Podľa polície mal Vidu v roku 2018 požiadať svat Moniky Jankovskej Peter V. v prítomnosti advokátky Anny Žedényiovej o to, či by mohol pozmeniť už archivované správy od pôvodného majiteľa Fatimy Ondreja Janíčka. Mal ich konkrétne prerobiť tak, aby to vyzeralo, že na neho nalieha on. So sfalšovanými esemeskami potom išla advokátka Anna Žedényiová na políciu a predložila ich do trestného konania s tým, že Janíček ovplyvňuje Vidu.