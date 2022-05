Unikátna operácia v žilinskej nemocnici pomôže chlapcovi natiahnuť kosť

Žilinská nemocnica, konkrétne tím primára oddelenia pediatrickej ortopédie a spondylochirurgie Juraja Popluhára, uskutočnila výnimočnú operáciu ako prvá v rámci Slovenska aj Česka. Počas viac ako dvojhodinového zákroku chlapcovi aplikovali magnetom rozťahovateľný fixátor na ramennú kosť. Primár upozornil, že nová metóda rastúceho vnútrodreňového implantátu prináša doteraz neexistujúcu možnosť adekvátnej operačnej liečby.

„Opäť sme pokročili v našej koncepcii rozvíjať všetky moderné metódy pre ošetrenie detí a mládeže na pohybovom aparáte,“ hovorí Popluhár. Pripomenul, že predlžovanie končatín, takzvaným magnetickým vnútrodreňovým fixátorom, doniesli na Slovensko pred dvomi rokmi.

VIDEO: Unikátna operácia kosti v žilinskej fakultnej nemocnici.

„Začali sme stehnom a predkolením, dnes sme však ďalej. Predlžovanie ramennej kosti je veľmi zriedkavou indikáciou. Som hrdý, že prvý výkon tohto druhu v rámci bývalého Československa sa uskutočnil práve v Žiline,“ povedal s úsmevom. Pokračoval, že k takémuto zákroku sa môže pristúpiť až po tom, čo dieťa uzavrie obdobie rastu, čo je zhruba po štrnástom roku života. U mladších teda táto operácia nie je možná.

Primár vysvetlil, že teraz operovali chlapca, ktorý po narodení prekonal zápal ramenného kĺbu. „Krvnou cestou zničil rastovú zónu a tá kosť nerástla. Za pätnásť rokov vznikol rozdiel osem centimetrov. Pre pacienta to má kozmetické aj funkčné následky,“ podotkol. Objasnil, že predlžovanie končatín vykonávajú zhruba 35 rokov, no doteraz to robili so starými fixátormi.

„Boli vedľa tela končatiny, spojené s kosťou cez kožu. Hrozilo hnisanie, nezhojenie, diskomfort pacienta a podobne,“ poznamenal. Priblížil, že novou metódou implantovali fixátor priamo do ramennej kosti, ktorú preťali.

„Následne rodičov naučíme, distrakčným zariadením, ktoré im požičiame, ovládať ten fixátor – v ňom je uložený magnet. Je to nebolestivá, nekrvavá metóda. Chlapec môže normálne fungovať a chodiť do školy. My si to budeme počas doby liečby kontrolovať,“ vraví Popluhár.

Operácia podľa neho prebehla veľmi dobre, pacient hýbal rukou už krátko nato, ako sa prebral. „Je s ním hospitalizovaná aj matka, ktorú naučíme, ako to distrahovať. Týždeň ale počkáme, keďže kosť sme preťali – necháme ju teda odpočívať,“ ozrejmil s tým, že potom chlapca prepustia domov. Rozdiel osem centimetrov by mu mal dorásť počas šestnástich týždňov. Fixátor mu z ruky vyberú zhruba po deviatich mesiacoch.

Mama operovaného Šimona netajila radosť, že vďaka odborníkom na čele s primárom sa jej synovi skvalitní život. „Určite mu to zvýši aj sebavedomie, lebo s hendikepom, ktorý doteraz mal, to bolo veľmi ťažké,“ povedala. Chlapcovi to vraj uľahčí najmä športovanie. „Má rád florbal,“ doplnila.

Riaditeľ nemocnice Eduard Dorčík je na žilinských lekárov hrdý. „Pracovisko našej pediatrickej ortopédie vyhľadávajú pacienti z celej republiky. Práve tu realizujeme operácie zodpovedajúce aktuálnemu trendu vývoja zdravotníckych technológií vo svete,“ zdôraznil Dorčík. Podčiarkol, že starostlivosť v rámci spondylochirurgie zabezpečujú tiež dospelým pacientom aj na oddelení neurochirurgie či úrazovej chirurgie.

FOTO (Eva Štenclová) Primár Juraj Popluhár.

Mama operovaného Šimona je šťastná, že mu skvalitnia život.

Detská pediatria v žilinskej nemocnici má dobré meno.

FOTO (archív nemocnice) Operácia trvala vyše dvoch hodín.