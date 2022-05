Medvedica napadla pri Hriňovej turistov, sú zranení

„Stret so zverou sa mal odohrať v katastri obce Hriňová v blízkosti hotela Poľana na turistickom chodníku v ťažko dostupnom teréne. Na miesto boli vyslaní hasiči z Banskej Bystrice, Detvy a Zvolena, ktorí sa vydali hľadať zranených turistov na dvoch štvorkolkách aj so zdravotníckou posádkou. Osoby boli nájdené pred malou chvíľou, jeden s ťažšími a druhý s ľahšími zraneniami. Ťažšie zraneného turistu momentálne stabilizujú priamo na mieste a pripravujú ho na prevoz k sanitke. Tá ho odvezie do Hriňovej, odkiaľ bude transportovaný do nemocnice vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou službou,“ uviedol Hasičský a záchrannný zbor na sociálnej sieti pred dvadsiatou hodinou.