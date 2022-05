Tabák a Bittó Cigániková si vynadali. Jedna má ísť k štylistovi, druhá vyrába trapasy

Nielen politici sa dokážu častovať britkými výrazmi. Ženy – političky sa vedia slovne pobiť rovnako ostro.

„Dnes ma parlamente zastavila kolegyňka Romana Tabák, aby mi vynadala za blog, ktorý som napísala minulý týždeň,“ sťažuje sa na sociálnej sieti Janka Bittó Cigániková zo SaS.

Tvrdí, že Tabák, ktorá je v súčasnosti nezaradená, keďže ju minulý týždeň po hlasovaní o vydaní bývalého trojnásobného premiéra Roberta Fica (Smer) jej vynadala nielen za blog. „Aj za to, ako vyzerám. Vraj si mám nájsť štylistu, lebo som hanbou NR SR,“ pokračuje Bittó Cigániková.

Práve ona prišla na tlačovku hnutia OĽaNO tesne po hlasovaní, keď vyšlo najavo, že na to, aby parlament dovolil súdu rozhodovať o väzbe pre Fica, chýbali dva hlasy. Dalo by sa povedať, že to boli práve hlasy Tabák a Kataríny Hatrákovej. Obe poslanecký klub OĽaNO expresne vyšupoval. Niektorí poslanci sa dokonca vyjadrili, že „obe boli čudné“ už dlhšie a vraj sa vlastní "na ne pozerali cez prsty.

Bittó Cigániková si na sociálnej sieti dobre podala samotnú Tabák. Nielen za to, že jej vynadala. „Z toho, čo mi hovorila, som pochopila, že ju netrápia ani tie excesy, ktorými každý týždeň zosmiešňuje nielen seba, ale všetky ženy v politike,“ pokračuje Bittó Cigániková.

Hatrákovú a Tabák totiž v blogu označila za „symbol pokrytectva a bezcharakternosti“.

„Trápi ju (Tabák – pozn. red.) len to, že som pomenovala jej prínos slovenskej politike. Taká Anna Záborská aspoň verí tomu, čo hovorí a hovorí to konzistentne. Zato Romana je raz proti Ficovi, potom s Ficom, raz je konzervatívna, potom liberálna, raz hlasuje za a potom je proti,“ hodnotí pôsobenie svojej v tejto chvíli bývalej koaličnej kolegyne Bittó Cigániková.

„Ale! Ak si myslíte, že by som si jej slová mala vziať k srdcu a prehodnotiť priority, alebo by ste chceli vy Romane poradiť ohľadom "jej štýlu“ píšte na romana.tabak@ nrsr.sk a zapojte sa do výberového konania, ktoré nebude viesť nikto iný, ako pani poslankyňa Romana Tabák," zakončila Bittó Cigániková.

Bittó Cigániková výčitkami na adresu OĽaNO nešetrí doteraz. V blogu dokonca píše, že síce bojuje za viac žien v politike, ale keď už sa dostanú nejaké do vrcholovej politiky, bolo by dobré, aby „ich jedinou agendou nebolo obmedzovanie práv žien, aby neospravedlňovali násilníkov, aby nezabávali internet každý týždeň novým trapasom či nepríčetným vyjadrením a aby nebránili Roberta Fica pred vydaním spravodlivosti“.

Najvýrečnejšia poslankyňa od liberálov je známa tým, že si nie celkom rozumie s viacerými konzeratívnymi poslankyňami. K nim patria aj Hatráková a Tabák.

V blogu však išla Bittó Cigániková ešte trošku ďalej. „Takto to vyzerá, keď na kandidátky dávate ľudí, ktorí išli práve okolo. A pre všetky politické strany a hnutia je to zdvihnutý prst, aby si oveľa lepšie vyberali ľudí na kandidátky. Táto protikorupčná koalícia začala svoj mandát s 95 hlasmi. Dnes sa našlo len 74 takých poslancov, ktorí si myslia, že poslanci parlamentu by nemali špeciálne postavenie v trestnom procese,“ okomentovala minulotýždňové hlasovanie a rypla si do Igora Matoviča ako najvyššieho šéfa OĽaNO.

